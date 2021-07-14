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Здоровье

Знаменитый голливудский актер отстоял в многотысячной очереди за ковид-прививкой

Голливудский актер Рассел Кроу рассказал о своей прививке от коронавируса. Знаменитый «гладиатор» утверждает, что ради вакцинации ему пришлось несколько часов стоять в очереди.

"Гладиатор". Во времена Римской империи лучникам не могли кричать "Огонь".
"Гладиатор". Во времена Римской империи лучникам не могли кричать "Огонь".
www.factroom.ru

Актеру 57 лет. По словам Кроу, у пункта вакцинации собралась очередь в 7 тыс. человек, пишет polit.ru.

«Как я провел свое воскресенье. Постоял с 7000 добропорядочных граждан, чтобы получить первый укол вакцины», — написал Кроу в своем микроблоге.

Какой вакциной привился актер, не уточняется.

Фильмография

Рассел Кроу — австралийский и американский киноактер и режиссер новозеландского происхождения. Лауреат премии «Оскар» 2001 года.

Наибольшую известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как: «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», «Славные парни», «Свой человек», «Хозяин морей: На краю земли», «Поезд на Юму», «Игры разума», «Отверженные», «Нокдаун» и «Мумия».

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