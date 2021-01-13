Зубы будущего: мы выяснили, что нас ждет в современном кабинете стоматолога

Человеческие представления о мире так или иначе формируются в детстве. Образы, сложившиеся в ранние годы жизни, определяют наше отношение к тем или иным вещам уже в зрелом возрасте. Касается это и страхов. Яркий пример — боязнь лечить зубы. Не секрет, что поход к стоматологу даже во взрослом возрасте для многих является настоящим испытанием. Это же становится причиной того, что люди откладывают визит к дантисту «на потом», а в итоге доводят ситуацию в полости рта до аховой и требующей дорогостоящего вмешательства специалистов. Между тем сегодня подходы к лечению зубов в корне изменились. Совершенно иную практику, перечеркивающую знак равенства между походом к дантисту и болью, в Барнауле внедрила клиника Da Vinci . И этот метод одинаково успешно работает как для детей, так и для взрослых.

Как рассказывает основатель Даниил Абакумов, Da Vinci — это современная клиника полного цикла, где в одном месте пациент получит услуги любого стоматологического профиля.

«У нас представлены все направления — терапия, ортопедия, хирургия, ортодонтия, ордонтология, сейчас мы открыли детское направление и наркоз. Таким образом, клиника Da Vinci охватывает весь спектр услуг и приобрела семейный формат», — подчеркивает главный врач.

Такой подход не только призван сделать стоматологические услуги универсальными, но имеет более глубокий смысл — продемонстрировать нескольким поколениям пациентов тот факт, что лечение зубов может быть комфортным, безболезненным и безопасным.

А для того, чтобы сделать лечение зубов максимально комфортным, на вооружении клиники Da Vinci есть все виды анестезиологических пособий, которые подходят даже для самых маленьких пациентов.

Даниил Абакумов. Архив клиники Da Vinci

«Люди сталкиваются с необходимостью обращаться за стоматологической помощью с самого детства. И это принципиально важный для нас момент. Наш приоритет заключается в том, что мы не лечим детей с удержанием. Потому что именно это формирует страх перед лечением зубов и наносит психологическую травму, которая проходит у многих через всю жизнь. В результате детская травма дает проблему с зубами — люди не ходят к дантисту даже во взрослом возрасте и запускают ситуацию», — подчеркивает Даниил Абакумов.

Именно поэтому в детском отделении клиники Da Vinci для маленьких пациентов проводится адаптационный прием, на котором дети знакомятся с доктором, привыкают к атмосфере в лечебном кабинете, имеют возможность поиграть и посмотреть мультфильмы. При этом у маленьких пациентов не складывается впечатление, что они находятся в больнице, а в качестве положительного подкрепления за плодотворный визит к доктору детям предлагаются игрушки и значки, подчеркивающие их мужество и отвагу.

«Очень важно, чтобы ребенок в раннем возрасте попал в правильную стоматологическую клинику. Чтобы не допустить психологической травмы, наша клиника предлагает лечение под наркозом с применением современного и безопасного препарата севоран. На протяжении всего лечения квалифицированный анестезиолог следит за дыхательной системой пациента и корректирует ситуацию. В итоге стоматологические манипуляции проходят совершенно безболезненно и не влияют на психику», — рассказывает главный врач клиники.

Также в Da Vinci используют эксклюзивную для Барнаула технологию — применение закиси азота, которая также известна как веселящий газ.

По словам Даниила Абакумова, смысл технологии заключается в том, что при подаче препарата в пропорции 50% закиси и 50% кислорода пациент ощущает спокойствие и умиротворение. Вместе с этим применяется анестезия, что делает лечение безболезненным и не доставляющим клиенту психологический дискомфорт. После лечения препарат полностью выводится из организма в течение 3−4 минут.

Третий вариант анестезиологического пособия, практикуемого в клинике Da Vinci, — седация, или медикаментозный сон. Как правило, данный метод применяется для взрослых.

Пациенту внутривенно вводится препарат пропофол, который во время стоматологических процедур комбинируется с местной анестезией. Все манипуляции проводятся под контролем анестезиолога. При этом пациент реагирует на действия врача, но после седации попросту забывает обо всем, что он испытывал до введения препарата.

Современная стоматология. Клиника Da Vinci

Данный метод является очень эффективным при проведении длительных процедур, занимающих несколько часов.

Таким образом, применяемые при лечении в клинике Da Vinci анестезиологические пособия в виде наркоза, седации и закиси азота полностью меняют представления о лечении зубов как для детей, так и для взрослых, которые в свое время имели негативный опыт визитов к стоматологу.

Важным дополнением к этому является и наличие в клинике непринужденной, небольничной атмосферы. Пациенты разных возрастов имеют возможность во время лечения слушать любимую музыку, смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы.

В итоге принципиально новый уровень оказания стоматологических услуг формирует у пациентов культуру внимания к своему здоровью и избавляет их как от неоправданных фобий, так и от необходимости делать лишние финансовые траты в будущем.

Барнаульская многопрофильная стоматологическая клиника Da Vinci. Фото: архив стоматологической клиники Da Vinci.

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