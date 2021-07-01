Зуд, усталость, спутанность сознания. Ученые расширили список симптомов COVID-19

Британские ученые составили более широкий набор признаков, чтобы выявлять коронавирусную инфекцию на ранней стадии, сообщает РИА «Новости».

Власти Великобритании призывали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Однако, по словам исследователей, у многих заболевших этих симптомов не было или они проявились на более поздних стадиях заболевания.

Так о потере вкуса или запаха сообщали 70 процентов заболевших британцев, о кашле — 63 процента, а о высокой температуре — только 45 процентов.

Ученые проанализировали документы официальных международных организаций и составили расширенный список симптомов, характерных для ранних стадий COVID-19.

Полученные сведения авторы систематизировали и получили следующие симптомы. Официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев.

Комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов.

Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль. Для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Такой подход, по мнению ученых, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.