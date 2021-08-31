Звезды Голливуда поспорили о том, надо ли мыться каждый день

В Голливуде развернулась дискуссия по поводу того, как часто следует мыться.

Актер Джейк Джилленхол заявил, что отказ от регулярного душа «очень полезен для кожи». По его мнению, тело человека способно «самоочищаться», пишет The Wall Street Journal.

Супруги Эштон Кутчер и Мила Кунис рассказали, что не видят смысла ежедневно мыться, а своих детей моют только тогда, когда видят на них грязь.

С ними не согласен рестлер и музыкант Дуэйн «Скала» Джонсон — он сообщил, что принимает душ трижды в день.

Неоднозначное мнение по этому вопросу сложилось и у врачей.

Так, дерматолог из Алабамы Кори Л. Хартман призывает купаться каждые сутки, чтобы избавляться от грязи, бактерий и кожного сала, пишет «Росбалт». При этом «агрессивно втирать мыло в кожу» вовсе не обязательно.

Канадский координатор проектов Сары Крейг принимает душ раз в три дня ради сохранения окружающей среды. По ее словам, ежедневное мытье и использование парфюмерии — это навязанная условность, которая «маскирует естественную сущность человека».

В то же время автор книги «Чистота: новая наука о коже и искусство делать меньше» Джеймс Хэмблин регулярно моет с мылом только руки, поскольку хочет «меньше потреблять», в том числе воду.