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Здоровье

Звезду Голливуда поместили в карантин в респектабельном отеле

Голливудский актер Том Круз и его коллеги по съемкам находятся на карантине в Венеции. Их изолировали в отеле Gritti Palace, сообщает Daily Mail.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Актеры заняты в Венеции съемками седьмой части фильма «Миссия невыполнима».

Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки приостановили. Фильм должен выйти 22 июля 2021 года.

Карантин продлится минимум до 2 марта.

Никто из членов съемочной команды пока не инфицирован, пишет «Росбалт».

Последние данные

На 2 марта общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 88,4 тыс. человек. На материковый Китай приходится 80026 случаев заболевания, а за его границами число зараженных выросло до 8410. За сутки были зарегистрированы 1,7 тыс. новых случаев. Погибли почти 3000 человек.

В Италии от коронавируса умерли 34 человека, заразились почти 900 человек.

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