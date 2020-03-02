Звезду Голливуда поместили в карантин в респектабельном отеле

Голливудский актер Том Круз и его коллеги по съемкам находятся на карантине в Венеции. Их изолировали в отеле Gritti Palace, сообщает Daily Mail .

Актеры заняты в Венеции съемками седьмой части фильма «Миссия невыполнима».

Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки приостановили. Фильм должен выйти 22 июля 2021 года.

Карантин продлится минимум до 2 марта.

Никто из членов съемочной команды пока не инфицирован, пишет «Росбалт».

Последние данные

На 2 марта общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 88,4 тыс. человек. На материковый Китай приходится 80026 случаев заболевания, а за его границами число зараженных выросло до 8410. За сутки были зарегистрированы 1,7 тыс. новых случаев. Погибли почти 3000 человек.

В Италии от коронавируса умерли 34 человека, заразились почти 900 человек.