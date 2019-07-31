А если пожар? Как Алтайский край борется с последствиями огненной стихии в лесах

Лесные пожары, охватившие Иркутск и Красноярск, — настоящая катастрофа. Горит 3 миллиона гектаров леса, что в два раза превышает площадь ленточных боров (1 млн 300 га). Сдерживать подобные стихии в Алтайском крае позволяет мощная система охраны лесов от пожаров, действующая на базе арендаторов лесных участков. Скорость реагирования на очаг возгорания настолько высокая, что средняя площадь лесного пожара не превышает 1 га.

Правда, в этом году есть исключение. В июле в Михайловском районе сгорело 56 га в ленточном бору. Причина — не пресловутый человеческий фактор, а сухая гроза. Плюс отсутствие осадков и сильный ветер. Эти факторы делают юг Алтайского края особо уязвимым перед лесными пожарами. Впереди осень — опасное с точки зрения пожаров время.

Altapress.ru решил узнать, как восстанавливают леса, где все-таки прошелся огонь. Готов ли Алтайский край создавать новые боры взамен утраченным?

Зачем нужны сеянцы?

Двухлетние сеянцы сосны в лесном питомнике. Фото: Ольга Лисица.

В Алтайском крае посадочный материал, молодые деревья от двух до четырех лет, выращивают в лесных питомниках. Восемь питомников действуют на базе холдинговой компании «Алтайлес». Они расположены на площади 94 га и способны вырастить до 40 млн сеянцев в год. Этого хватит, чтобы засадить молодыми соснами территорию в 8 тыс. гектаров.

В настоящее время «Алтайлес» выращивает от 4 до 5 млн сеянцев в год. Пока существенная часть питомников не задействована. Но при необходимости, в случае проведения лесовосстановительных работ, количество сеянцев можно увеличить в разы.

Прежде всего, сеянцы выращиваются для восстановления искусственным способом лесов, пострадавших от пожаров.

К примеру, лесной участок в Завьяловском районе, уничтоженный пожаром в 1999 году, был полностью восстановлен. Тогда пожар охватил территорию площадью свыше 450 га. Сегодня на этом участке растет здоровый молодой лес. Специалисты «Алтайлеса» вовремя произвели очистку сгоревшего участка, обработали землю, после чего высадили новый лес.

Выращивание сеянцев сосны. Фото: Ольга Лисица.

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Также молодые деревья используются для облагораживания парковдетских садовшкол и пр. Один из таких примеров — парк на набережной в Камне-на-Оби. Весной этого года Каменский ЛДК в рамках социального партнерства с городской администрацией взял шефство над этим парком.

Сотрудники предприятия совместно с добровольцами устранили ямы и провалы (потребовалось завести грунт) на территории парка, убрали старые деревья, отреставрировали памятник, а также установили лавочки и урны. Осенью в парке планируется высадить молодые лиственницы.

Кроме того, саженцы выдаются добровольцам, которые ежегодно участвуют в различных акциях по «озеленению» территорий школ, детских садов в Алтайском крае. Акции, организуемые «Алтайлесом», проходят в 30 районах края, в год высаживаются десятки тысяч деревьев.

Откуда берутся семена для питомников?

Стратегический запас семян сосны. Фото: Ольга Лисица.

Семена для питомников извлекают из сосновых шишек, которые обрывают с веток деревьев на лесосеменных участках либо собирают на лесосеках с крон срубленных деревьев.

Для того, чтобы извлечь семена сосны обыкновенной, необходимо предварительно высушить ее шишки. Влажность заготовляемых раскрывающихся шишек, при которой семенные чешуи плотно прилегают, удерживая семена, обычно составляет 20−25%. Семена выпадают при влажности шишек 9−11%. Шишку необходимо предварительно подсушить.

Специальная шишкосушилка «Алтайлеса» растапливается за счет дров и переработанных шишек, в ней поддерживается температура от 32 до 50 градусов. Шишкосушилка за сутки перерабатывает 1,5 тонны материала, благодаря чему в холдинге получают 15 кг семян. Этого хватает, чтобы воссоздать лес на территории в 44 га.

После того, как семена получены, их необходимо хранить в специальных камерах при отрицательных температурах. В настоящее время в «Алтайлесе» хранится 523,7 кг семян сосны обыкновенной.

Роман Покатилов