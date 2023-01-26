«А где шпагат?»: Собчак сфотографировалась в купели на Алтае, но фанаты потребовали большего

Журналистка сфотографировалась в купели в лесу. Фанаты сразу вспомнили об Анастасии Волочковой, которая не выходила из купели, пока не покажет шпагат.
«Фотка не засчитывается, здесь нужен стиль а-ля Волочковой», — написали в комментариях.
«Баня уже настолько ассоциируется с Волочковой, что прям и в купель не войти. требуют шпагат», — заметили поклонники.
«Охо, какой удар по Насте Волочковой. На следующим фото ждем шпагат», — посмеялась фанатка.
Ранее Джигурда заявил, что хочет войти в гарем «богини» Волочковой.
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