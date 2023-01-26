26 января
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Жизнь

«А где шпагат?»: Собчак сфотографировалась в купели на Алтае, но фанаты потребовали большего

Ксения Собчак прилетела в Республику Алтай и остановилась в люксовом отеле на Телецком озере, об этом журналистка рассказала в Telegram-канале.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Telegram-канал "Собчак".

Журналистка сфотографировалась в купели в лесу. Фанаты сразу вспомнили об Анастасии Волочковой, которая не выходила из купели, пока не покажет шпагат.

«Фотка не засчитывается, здесь нужен стиль а-ля Волочковой», — написали в комментариях.

«Баня уже настолько ассоциируется с Волочковой, что прям и в купель не войти. требуют шпагат», — заметили поклонники.

«Охо, какой удар по Насте Волочковой. На следующим фото ждем шпагат», — посмеялась фанатка.

Ранее Джигурда заявил, что хочет войти в гарем «богини» Волочковой.

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