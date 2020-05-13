«А где все?»: пилот «написал фразу» над Новосибирской областью и рассказал, как это сделал

Журналисты НТН24 пообщались с пилотом, который накануне «написал» в небе над Новосибирской областью «А где все?».

Пилот "написал" "А где все?" в небе над Новосибирской областью.

12 мая сервис Flightradar24.com в своем Twitter опубликовал скриншот карты полетов в небе над Новосибирской областью, на котором видна надпись «А где все?». Надпись можно увидеть и на глобальной карте.

Пилот управлял одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA. Пилот управлял одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA с регистрационным номером RA-2173G. Кто же этот неизвестный герой на самолёте с бн ra-2173G ?:) pic.twitter.com/svdaTc2Cfh — let4eg (@let4eg) May 12, 2020

Выяснилось, что за штурвалом находился глава Новосибирского областного регионального отделения АОПА-России Олег Кобзев.

«Идею предложил мне товарищ. Мне стало интересно, решил попробовать. Я в первый раз делал такое, надеялся, что будет лучше, чем получилось. Авиация для меня хобби, занимаюсь уже 10 лет. Мечтал с детства стать пилотом, но после школы не получилось, а в зрелом возрасте я мечту осуществил, — мы с товарищем просто обсуждали, какую фразу выбрать», — рассказал Кобзев.

Он отметил, что из-за самоизоляции стало пусто не только в городах, но и в небе над ними.

«Сейчас в небе действительно стало меньше больших самолетов. Когда мы летаем, мы слушаем радиообмен самолетов с Толмачево — меньше самолетов», — добавил пилот.

Впрочем, с 12 мая воздушных судов небе стало чуть больше — «прям как в былые времена». Об этом рассказали в Twitter let4eg.