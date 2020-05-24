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Жизнь

«А как же масочный режим?»: чиновники рубцовской администрации вышли на субботник

Работники всех подразделений администрации Рубцовска и городского Совета депутатов вышли на субботник в сквере Победы, сообщили в пресс-службе мэрии. Горожане задались вопросом, почему чиновники были без масок и нарушили режим самоизоляции.

Субботник в Рубцовске.
Субботник в Рубцовске.
rubadm.ru

По словам мэра Дмитрия Фельдмана, идея проведения субботника возникла давно, а с земляным работами студенты не справятся.

«Мы решили пригласить принять участие в работах мужчин всех подразделений администрации города и Рубцовского городского Совета депутатов. На наш призыв откликнулся весь мужской коллектив администрации и депутаты РГСД», — рассказал Фельдман.

Чиновники убрали старые ветки деревьев, подготовили клумбы для цветов. Технику для субботника предоставило МУП «АвтоСпецТехника».

«Как же самоизоляция? Маски где? Простых людей штрафуют, а так можно», — пишут горожане в группе «Инцидент Рубцовск».

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