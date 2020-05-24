«А как же масочный режим?»: чиновники рубцовской администрации вышли на субботник

По словам мэра Дмитрия Фельдмана, идея проведения субботника возникла давно, а с земляным работами студенты не справятся.
«Мы решили пригласить принять участие в работах мужчин всех подразделений администрации города и Рубцовского городского Совета депутатов. На наш призыв откликнулся весь мужской коллектив администрации и депутаты РГСД», — рассказал Фельдман.
Чиновники убрали старые ветки деревьев, подготовили клумбы для цветов. Технику для субботника предоставило МУП «АвтоСпецТехника».
«Как же самоизоляция? Маски где? Простых людей штрафуют, а так можно», — пишут горожане в группе «Инцидент Рубцовск».