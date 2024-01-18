"А купальник то примерз". Чем полезно и для кого опасно купание в проруби на Крещение, рассказали алтайские врачи

Ежегодно, в праздник Крещения верующие отправляются к Оби, чтобы искупаться в ледяной иордани. Барнаульцы уже готовятся к купанию в проруби 19 января. Почему нельзя купаться в холодной воде без подготовки, кому нырять в прорубь противопоказано и можно ли купать детей, рассказала главный врач Городской поликлиники №1 Елена Азарова.

В прорубь — ух!

Максим Чиняков уже больше 10 лет ежегодно приезжает на Обь, чтобы окунуться в проруби в праздник Крещения. Он верующий человек и этот праздник имеет для него большое значение. К тому же Максим уверен, что купание в проруби укрепляет здоровье.

«Раньше я не слишком заботился о своем здоровье, но потому и болел часто. А после купания в Крещение я забыл о плохом самочувствии. Даже в больницу больше не хожу», - делится собеседник.

Впервые мужчина окунулся в прорубь по совету знакомого, который уже много лет купается на Крещение. Приятель похвастался крепким здоровьем и отличным самочувствием, которым, по его словам, он был обязан зимнему плаванью. Это так впечатлило Максима, что он тоже решил попробовать.

«До этого я ни разу зимой не купался, холодной водой тоже не обливался. Но несмотря на это, первое ныряние мне очень понравилось. Я получил классные эмоции и большой заряд энергии. После этого я сделал купание на Крещение своей традицией», - рассказывает мужчина.

Купание барнаульцев на Крещение 19.01.2023. Анна Зайкова, altapress.ru.

В другие дни, кроме праздника, Максим больше не купается в проруби. Вместо этого он принимает дома холодный душ.

«Особой подготовки к нырянию в проруби нет: мы с семьей собираемся утром, едем на машине к Крещенскому городку, там же раздеваемся и затем обкупываемся, - рассказывает Максим. - Конечно, перед тем, как нырнуть в ледяную воду, волнуешься. Но после купания холод уже не чувствуется, а страх исчезает. Вместо него — только чувство эйфории».

Так на Крещение купается большинство жителей Алтайского края. Однако врачи не советуют нырять в иордань без предварительной подготовки.

«Все-таки мы живем в суровых сибирских условиях, и вода в иордани далеко не теплая. Для организма, который непривычен к резким перепадам температур, это будет большой стресс. Поэтому его необходимо заранее готовиться к зимним купаниям, а именно закаливаться», - объясняет Елена Азарова.

Крещение Господне 2023. Анна Зайкова.

Врач объясняет, что в идеале человек должен начать закаливаться еще с лета, перед тем как нырнуть зимой в прорубь.

Процедуры бывают водными и воздушными. В первом случае человек обливается водой, постепенно понижая ее температуру, или принимает контрастный душ. А во втором — долгое время гуляет на свежем воздухе, устраивает пробежки. Врачи отдают предпочтение воздушным процедурам, так как в таком случае организм насыщается кислородом.

Максим и сам признается, что нырять в прорубь только один раз в год недостаточно: «Бывает, что в течение года подхватываю какую-нибудь простуду. Но она проходит легко, даже не приходиться пить лекарства».

Купание барнаульцев на Крещение 19.01.2023. Анна Зайкова, altapress.ru.

Для пользы ли

Вместе с Максимом купаются и его двое сыновей 12 и 16 лет. Они ныряют в иордань с шести лет.

«Поначалу дети очень боялись нырять в прорубь, даже сопротивлялись. Честно, за их здоровье волновался и я. Но в то же время я был уверен, что это пойдет им на пользу», - вспоминает мужчина.

По словам Максима, дети ни разу не болели после купания в ледяной воде.

У мужчины также есть младшая дочь, которой еще нет шести лет. Отец бы хотел, чтобы и малышка приобщилась к семейной традиции, однако бабушка выступает против зимнего купания. «Так получилось, что у нас в семье в прорубь ныряют только мужчины. Девушки участие не принимают», - поделился Максим.

Крещенский городок 2024. Анна Зайкова

Врачи неоднозначно относятся к детскому зимнему купанию.

«С одной стороны, купание в проруби — это способ закаливания. Но все-таки он подходит только для тех ребят, которые уже давно укрепляют свой организм водными и воздушными процедурами. Если же взрослый решил потешить свои родительские амбиции и окунуть ребенка в прорубь — тут уже сложно что-то говорить. Но лично я не сторонница такого метода», - считает главный врач.

«Не надоело еще болеть?»

В отличие от Максима, Татьяна Тушева моржует уже 35 лет и продолжает нырять в ледяную воду даже в 67.

Каждые выходные вместе с друзьями она ездит на озеро Пионерское, делает зарядку и купается в проруби. А на Крещение отправляется в Иоанно-Кронштадтский женский монастырь в селе Кислуха Первомайского района. «Выезжаем в 4 утра, чтобы успеть окунуться », - рассказывает Татьяна.

Моржевать женщина стала по той же причине, что и Максим — чтобы укрепить свое здоровье:

«Раньше с сентября по май у меня регулярно болели горло и голова, я часто простужалась. И однажды мой старший коллега посмотрел на меня и спросил: «Тебе не надоело болеть?» Я призналась: надоело. Тогда он скомандовал: «Приходишь из отпуска, начинаем бегать и купаться в озере».

Купание барнаульцев на Крещение 19.01.2023. Анна Зайкова, altapress.ru.

Обещание свое коллега выполнил, и Татьяна вместе с остальными сотрудниками пошли купаться в озере. Начали спортсмены в августе, постепенно перешли на осенние купания, а там и не заметили, как началась зима.

«Переодевались мы как-то с девчонками в небольшом гаражике, я бросила купальник на железную полочку. Переоделась, хочу забрать купальник, а он примерз! Тут то мы и поняли, что наступила зима»,

Сейчас Татьяна уже не купается в сильные морозы, но продолжает посещать озеро при любой возможности. А также не пропускает крещенские купания. Но перед тем, как окунуться в прорубь, Татьяна обследуется у врачей. «Мало ли какие могут быть осложнения, вдруг что-то случилось с сердцем или с давлением», - объясняет она.

Крещение Господне 2023. Анна Зайкова.

Врачи поддерживают такое решение и рекомендуют остальным обязательно посещать специалистов перед планируемым купанием в проруби:

«Стоит вспомнить, какие у вас вообще есть диагнозы и узнать у врача, можно ли с ними погружаться в ледяную воду. А также пройти минимальное обследование: ЭКГ, анализы крови и мочи», - объясняет Елена Азарова.

Рекомендации врача

Врачи и сотрудники МЧС напоминают, что купаться следует в специально оборудованных купелях, о них предупреждают население заранее.

Перед купанием следует сделать небольшую разминку, чтобы разогреть тело. Запрещено нырять вперед головой. Лучше всего погружаться в иордань по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. После купания следует хорошо вытереться полотенцем и растереть до красна кожу, а затем переодеться в сухую одежду.

Следует помнить, что купание в проруби для неподготовленных людей чревато термическими ожогами, изменением артериального давления, спазмом сосудов вплоть до остановки сердца.

Крещение Господне 2023. Анна Зайкова.

Ныряние в иордань противопоказано при малейших проявлениях ОРВИ: насморк, боль в горле, температура, недомогание. Также настоятельно не рекомендуется при заболеваниях костно-мышечной системы. «Если у вас больные суставы, то не нужно рисковать и провоцировать болезнь», - подчеркивает Елена Азарова.

Также купание в проруби противопоказано при следующих острых и хронических заболеваниях:

центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит).

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