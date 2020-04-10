«А можно вообще без денег?» Коммунальщики комментируют послабления в оплате услуг ЖКХ

Правительство России отменило пеню за долги по оплате газа, воды и электричества и вообще запретило отключать должников. Хотя меры эти временные, коммунальщики уже обеспокоены: это может создать проблемы в одном из крупных секторов экономики — ЖКХ — и запустить цепочку неплатежей в других отраслях. Поддержит ли эта мера граждан? В этом разбирался altapress.ru.

«Помогаем независимо от доходов»

В первый же день после принятия постановления о временном моратории на штрафы пять крупнейших энергокомпаний-производителей тепловой и электроэнергии прислали премьер-министру России обеспокоенные письма.

В них они просили избирательно подойти к отмене пеней и проконтролировать состояние расчетов бюджетных учреждений, сообщает издание «Ведомости».

По факту поблажка, введенная правительством России, распространяется на всех россиян — «независимо от их доходов», — объяснил премьер-министр Михаил Мишустин агентству «Интерфакс».

Сибирская генерирующая компания Фото: Анна Зайкова

Получается, что распространяется мера и на бедных, и на богатых. А по сути — и на здоровых, и на заболевших. И на пострадавших от закрытия предприятий, и на тех, чей работодатель, наоборот, увеличил обороты.

«Нельзя отключать должников»

Главная опасность, которую видят энергетики, — рост неплатежей, который может запустить цепочку неплатежей в смежных отраслях и сильно затруднить подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Опасения, на первый взгляд, преувеличенные — власти же не отменили плату за услуги ЖКХ. В чем суть документа?

Во-первых, запрещено требовать пеню и штрафы с жильцов, не вовремя (или не полностью) оплативших коммунальные и жилищные услуги и взносы на капремонт. Во-вторых, нельзя отключать должников, проживающих в многоквартирных домах. Все эти меры действуют с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021-го.

Но ведь каждый, кто умеет считать, понимает: если не платить сейчас и накопить задолженность, долг может стать неподъемным, когда мораторий закончится.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

«Придется выложить круглую сумму»

Один из читателей altapress.ru посчитал: за апрель-декабрь 2019 года он оплатил квитанции в целом на 25 тыс. рублей. В «коронавирусном» 2020-м общий счет будет больше — ведь сидя на самоизоляции, мы больше льем воду и сжигаем электричество и газ.

Не заплатишь в свободный от штрафов период — круглую сумму придется изыскивать в январе-феврале 2021-го, когда закончатся все моратории.

К тому же пока неясно, не появится ли у коммунальщиков в 2021 году право начислить должникам пеню за весь прошедший период неплатежей.

«На сегодня никаких разъясняющих документов на этот счет еще нет», — комментирует Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (входит в СГК).

Однако вопрос: осознают ли это все граждане и как обстоит ситуация с платежами сейчас?

Пользователи интернета предпочитают управлять услугами удаленно. архив компании «Ростелеком»

«Помогите бабушкам»

В СГК уже видят ухудшение платежной дисциплины населения, рассказал Игорь Холодков. Сначала платежи сократились в первые апрельские дни, затем 6−7 апреля, когда заработали все банковские офисы, был всплеск. Сейчас снова наблюдается снижение.

«Сегодня отставание по сравнению с обычным временем составляет порядка 10%", — говорит Холодков.

А вот как сложится ситуация в дальнейшем, прогнозировать трудно. В СГК считают: большинство людей все же понимает — от оплаты услуг никого не освободили, а копить долги себе дороже. И рассчитывают, что многие перейдут на дистанционную оплату.

«Мы уже видим небольшое увеличение тех, кто платит через удаленные сервисы. И призываем молодых людей объяснить старшему поколению, как это делается», — продолжает Холодков.

Более того, в Минстрое России, комментируя постановление, объяснили: оно относится в первую очередь к гражданам, которые не могут оплатить услуги онлайн. Им советуют оформить рассрочку платежа, а не накапливать долги, указано в пресс-релизе ведомства.

«Неплатежи в районе могут достигнуть 30%"

Однако в районах края удаленные сервисы развиты хуже. Сергей Погоняйченко, руководитель компании «Домсервис», поставляющей жителям села Красногорского воду и тепло, не исключает, что уровень неплатежей после объявления поблажек может достигнуть 30%.

«Сейчас у нас собираемость платежей населения — 93−95%. И, честно говоря, мы никогда не начисляли пеню и не отключали. Большинство людей — ответственные потребители. Когда в первую неделю апреля не работал офис, они «разорвали» телефон — спрашивали, где и как заплатить», — объяснят Погоняйченко.

Однако офис компании, где обычно платят за услуги в селе Красногорском, сейчас запускает только по одному человеку — чтобы соблюдать социальную дистанцию.

«Житель придет, увидит очередь на улице, развернется и уйдет. Зная, что пеню начислять ему не будут и отключать за долги нельзя, он потратит деньги на другие нужды», — опасается собеседник altapress.ru.

«Надеемся , что провала не будет»

При этом собеседники Altapress.ru говорят, что цены на материалы и технику уже начали расти. И тарифы, утвержденные год назад, этот рост, естественно, не учитывают.

«Я продал экскаватор, чтобы взять кредит и купить новый, импортный. Не успел буквально два-три дня: из-за падения курса рубля техника подорожала на 1 млн рублей. Этого мы уже не можем себе позволить», — приводит пример Сергей Погоняйченко.

О предстоящем росте цен в мае на 10−15% заявили и некоторые поставщики запчастей. Компании «Домсервис» из-за слабой платежной дисциплины бюджетных учреждений и раньше приходилось задерживать расчеты с поставщиками и выплату налогов. И из-за этого платить штрафные санкции.

Что будет, если неплатежи возрастут и эта проблема добавится к обычным долгам и росту цен? На этот вопрос ответа собеседники altapress.ru ответа пока не имеют. «Надеемся, что провала не будет», — говорит Игорь Холодков.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

«Отмените оплату на время самоизоляции»

Тем временем в соцсетях распространяют петиции о полной отмене платежей за услуги ЖКХ на время самоизоляции. «Людей принудительно отправляют в отпуска без сохранения заработной платы. И в целом общая ситуация негативно сказывается на платежеспособности людей», — объясняет автор одной из них.

На практике же такая отмена означала бы: где-то надо взять деньги на зарплату работникам коммуналки, закупку ими топлива, материалов и ремонтные работы. Иначе возникнет цепочка неплатежей в смежных отраслях.

Сумма на это понадобилась бы огромная. Так, в 2019 году население заплатило за услуги ЖКХ около 2,8 трлн рублей, согласно данным Росстата. В том числе в Алтайском крае — почти 38 млрд, то есть около 35% годового бюджета.

При этом вся антикризисная программа правительства составляет пока лишь около 1,4 трлн. рублей.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

«Помощь должна быть адресной»

Собеседники Altapress.ru понимают: перед страной стоит серьезный вызов, под угрозой благополучие многих семей. Но помощь не может оказываться ценой обрушения отрасли жизнеобеспечения, говорят они.

Энергокомпании, написавшие обращение премьер-министру, полагают: льготы надо предоставлять адресно: «Например, для людей старше 65 лет, для заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии», — цитирует одно из обращений издание «Ведомости».

Председатель общественного совета при минстрое Алтайского края Дмитрий Косов размышляет: возможно, людям, оказавшимся в трудной ситуации, имело бы смысл выдавать прямые субсидии на оплату услуг ЖКХ. Но есть опасность, что они не используют деньги по назначению.

«На мой взгляд, помощь со стороны государства людям оказывать надо, но она в любом случае должна быть дифференцированной, адресной», — говорит Косов.