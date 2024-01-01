А снег идет. Какая погода будет 1 января в Алтайском крае, рассказали синоптики

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до -4...-9 градусов, местами - до -14. На большей части территории края ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели.
Днем потеплеет до +4...-1 градуса. Местами продолжит идти небольшой снег, а также мокрый снег и метели. На дорогах возможна местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит -7...-9 градусов. В начале ночи ожидается небольшой снег, метель.
Днем столбики термометров поднимутся до 0...-2 градусов. Возможны небольшой снег, метель. На дорогах - местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с
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