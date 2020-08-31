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Жизнь

А также их родителям: специалисты дали рекомендации по подготовке детей в школу

Минздрав дал рекомендации россиянам, как подготовить детей к началу нового учебного года и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции в школе, сообщается на сайте ведомства.

Газировка. Напиток
Газировка. Напиток
СС0

Родителям нужно доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.

На собственном примере следует показывать детям их соблюдение — носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики.

Родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости находиться в контакте с врачом.

В ведомстве напомнили — с началом учебного года обостряются глазные заболевания, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, связанные с процессом обучения, пишет Lenta.ru.

Для их профилактики необходимо делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания. Для этого нужно снизить «поедание» фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.

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