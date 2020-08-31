А также их родителям: специалисты дали рекомендации по подготовке детей в школу

Родителям нужно доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.
На собственном примере следует показывать детям их соблюдение — носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики.
Родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости находиться в контакте с врачом.
В ведомстве напомнили — с началом учебного года обостряются глазные заболевания, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, связанные с процессом обучения, пишет Lenta.ru.
Для их профилактики необходимо делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания. Для этого нужно снизить «поедание» фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.