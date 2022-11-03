3 ноября
﻿
Жизнь

А ты уже нарисовал своего героя? Социалисты напоминают юным жителям края, что еще есть время подать заявки на участие в конкурсе

Если стены твоего дома украшают собственные рисунки на патриотическую тематику, то тебе к нам. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ совместно с «Роман-газетой» объявляет конкурс детского рисунка «Герои России и Донбасса». Конкурс направлен на воспитание чувства любви к Родине и гордости за свою страну, бережное отношение к историческим традициям истории Отечества и уважения к боевым подвигам военнослужащих России и Донбасса, развитие творческих способностей, креативности, воображения и фантазии.

Рисунок.
Рисунок.
СС0

Стать участниками конкурса могут дети, подростки и молодежь России, а также наши соотечественники, проживающие в других странах. Конкурс пройдет по возрастным категориям: с 4 до 6 лет; с 7 до 10 лет; с 11 до 14 лет; с 15 до 17 лет.

Юным художникам нужно предоставить рисунки, посвященные Героям России и Донбасса, выполненные на бумаге (картоне) любого формата и в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.). Ко всем работам должна быть приложена заявка на участие. Сами рисунки необходимо предоставить в электронном варианте на почту info@spravedlivo.ru, а также отправить оригинал по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2.

Лауреатов конкурса наградят призами. Лучшие работы примут участие в выставке, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Имена победителей и лучшие работы опубликуют на сайте учредителя конкурса и в журнале «Детская Роман-Газета». Оглашение результатов конкурса, формирование выставки работ и вручение наград будет проводиться в период с 1 января по 22 февраля 2023 г.

Заявки принимаются по 30 ноября. Не упусти свой шанс!

(4+)

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость