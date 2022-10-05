В нулевые в Барнауле заговорили об «обманутых дольщиках». Раскрылся глобальный обман «Барнаулстроя»: мошенники, в том числе и руководство компании, продавали одну квартиру двум-трем хозяевам. Более 600 человек оказались без крыши над головой. В 2002 году от безысходности и недоверия к властям группа дольщиков развернула лагерь в одном из недостроев и не собиралась его уступать. Что из этого вышло — в фоторепортаже altapress.ru из прошлого.

Предыстория

В 2000—2001 годах страховая компания «Росэнерго» инвестировала строительство трех девятиэтажных домов: на улице Лазурной, Павловском тракте и на Южном. Застройщиком стала компания «Барнаулстрой», которой за работу причиталось 259 квартир.

В ноябре 2001 года выяснилось, что почти все квартиры, проданные по договору долевого участия этой компании, имеют по два-три хозяина.

Пока обман не раскрылся, некоторые дольщики успели продать имущество на прежнем месте жительства, перевезти детей в другие школы (и были вынуждены каждое утро возить их на другой конец города). Многие остались без денег и без крова.

В ловушку людей заменила привлекательная цена: «Барнаулстрой» продавал двухкомнатные квартиры по 190 тыс. рублей, когда на самом деле они стояли дороже. А также активная рекламная компания по радио и телевидению, где крутилась переделанная песня «Любэ»: «Да! Он никогда вас не оставит без угла!».

Самой заметной фигурой в деле стал заместитель гендиректора «Барнаулстроя» Иван Дудник. Когда уголовное дело завели, он просто исчез, растворился в слухах о своей смерти. «Воскрес» с поддельными документами в 2008 году в Москве, где его и задержали. В 2010 году Дудник получил девять лет колонии.

Осенью 2002 года губернатор края Александр Суриков подписал программу помощи дольщикам «Барнаулстроя». По ней люди могли получить жилищный кредит на 10 лет, а тем, кому вовсе не было куда пойти, — временные комнаты в общежитии. Часть дольщиков выразила протест.

Штурм дома , 2003 год. Скандал «Барнаулстроя». Анна Зайкова.

Побоище

Люди отстаивали каждый квадратный метр голодовками и буквально своими телами. Так 160 семей вместе с детьми въехали в дом на Павловском тракте, где жили без воды и отопления. За самовольное заселение возбудили уголовное дело. Судебные приставы вместе с милицией и МЧС захватывали дом штурмом.

Из мартовской заметки 2003 года: Дольщики забаррикадировали входную дверь и с балконов стали бросать бутылки, поливать из ведер водой выселяющих. Штурм второго подъезда, в котором 17 квартир, принадлежащих компании «Росэнерго», захваченных незаконно, проходил в два этапа. Во время первого штурма 50 милиционеров с алюминиевыми щитами, в касках и бронежилетах пытались прорваться сквозь толпу дольщиков. Легкие ранения получили обе стороны. Одного мужчину и двух женщин госпитализировали с различными сердечными и шоковыми диагнозами.

Штурм дома , 2003 год. Скандал «Барнаулстроя». Анна Зайкова. Штурм дома , 2003 год. Скандал «Барнаулстроя». Анна Зайкова. Штурм дома , 2003 год. Скандал «Барнаулстроя». Анна Зайкова.

В подъезд удалось пробраться лишь после того, как загорелась дверь, которую резали автогеном. В это время «жильцы» забрасывали милиционеров снегом и обливали с балконов кипятком. Добиться исполнения судебного решения получилось только в семи квартирах. Бои закончились после приезда начальника УВД.

После этого в отношении дольщиков возбудили уголовное дело за «воспрепятствование осуществлению правосудия и за причинение телесных повреждений сотрудникам милиции во время исполнения служебных обязанностей».

В итоге, обманутые дольщики все же получили жилые метры — для них возвели три новых дома. При этом людям дополнительно пришлось оплатить еще 30% от стоимости стройки. Остальное покрыл краевой и городской бюджеты.