5 октября
﻿
Жизнь

А в ответ — кипяток и слезы. Altapress.ru вспоминает, как силовики отбивали дом у обманутых дольщиков «Барнаулстроя»

В нулевые в Барнауле заговорили об «обманутых дольщиках». Раскрылся глобальный обман «Барнаулстроя»: мошенники, в том числе и руководство компании, продавали одну квартиру двум-трем хозяевам. Более 600 человек оказались без крыши над головой. В 2002 году от безысходности и недоверия к властям группа дольщиков развернула лагерь в одном из недостроев и не собиралась его уступать. Что из этого вышло — в фоторепортаже altapress.ru из прошлого.

Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.

Предыстория

В 2000—2001 годах страховая компания «Росэнерго» инвестировала строительство трех девятиэтажных домов: на улице Лазурной, Павловском тракте и на Южном. Застройщиком стала компания «Барнаулстрой», которой за работу причиталось 259 квартир.

В ноябре 2001 года выяснилось, что почти все квартиры, проданные по договору долевого участия этой компании, имеют по два-три хозяина.

Пока обман не раскрылся, некоторые дольщики успели продать имущество на прежнем месте жительства, перевезти детей в другие школы (и были вынуждены каждое утро возить их на другой конец города). Многие остались без денег и без крова.

В ловушку людей заменила привлекательная цена: «Барнаулстрой» продавал двухкомнатные квартиры по 190 тыс. рублей, когда на самом деле они стояли дороже. А также активная рекламная компания по радио и телевидению, где крутилась переделанная песня «Любэ»: «Да! Он никогда вас не оставит без угла!».

Самой заметной фигурой в деле стал заместитель гендиректора «Барнаулстроя» Иван Дудник. Когда уголовное дело завели, он просто исчез, растворился в слухах о своей смерти. «Воскрес» с поддельными документами в 2008 году в Москве, где его и задержали. В 2010 году Дудник получил девять лет колонии.

Осенью 2002 года губернатор края Александр Суриков подписал программу помощи дольщикам «Барнаулстроя». По ней люди могли получить жилищный кредит на 10 лет, а тем, кому вовсе не было куда пойти, — временные комнаты в общежитии. Часть дольщиков выразила протест.

Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.

Побоище

Люди отстаивали каждый квадратный метр голодовками и буквально своими телами. Так 160 семей вместе с детьми въехали в дом на Павловском тракте, где жили без воды и отопления. За самовольное заселение возбудили уголовное дело. Судебные приставы вместе с милицией и МЧС захватывали дом штурмом.

Из мартовской заметки 2003 года:

Дольщики забаррикадировали входную дверь и с балконов стали бросать бутылки, поливать из ведер водой выселяющих. Штурм второго подъезда, в котором 17 квартир, принадлежащих компании «Росэнерго», захваченных незаконно, проходил в два этапа. Во время первого штурма 50 милиционеров с алюминиевыми щитами, в касках и бронежилетах пытались прорваться сквозь толпу дольщиков. Легкие ранения получили обе стороны. Одного мужчину и двух женщин госпитализировали с различными сердечными и шоковыми диагнозами.

Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Штурм дома, 2003 год. Скандал «Барнаулстроя».
Анна Зайкова.

В подъезд удалось пробраться лишь после того, как загорелась дверь, которую резали автогеном. В это время «жильцы» забрасывали милиционеров снегом и обливали с балконов кипятком. Добиться исполнения судебного решения получилось только в семи квартирах. Бои закончились после приезда начальника УВД.

После этого в отношении дольщиков возбудили уголовное дело за «воспрепятствование осуществлению правосудия и за причинение телесных повреждений сотрудникам милиции во время исполнения служебных обязанностей».

В итоге, обманутые дольщики все же получили жилые метры — для них возвели три новых дома. При этом людям дополнительно пришлось оплатить еще 30% от стоимости стройки. Остальное покрыл краевой и городской бюджеты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость