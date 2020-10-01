«А я в будке»: как в общественном транспорте Барнаула соблюдают масочный режим. Фоторепортаж altapress.ru

Без маски — никуда

Даже после того, как Алтайский край вышел на третий этап снятия ограничений, барнаульцы обязаны находиться в местах общественного пользования в масках. В первую очередь это касается автобусных и трамвайных остановок, магазинов, аптек, учебных заведений и вокзалов.

Справка Сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора не штрафуют. Они определяют нарушителя, на граждан составляют протоколы, юридическим лицам выдают предписания, с указанием срока за который нужно исправить нарушение. Если предписание не будет исполнено, тогда документы направляют в суд. Дальнейшие решения в отношении провинившегося выносит судебный орган.

Однако не все горожане соблюдают масочный режим. Например, пассажирка 35 автобуса маску не надела. Перед сотрудником Роспотребнадзора оправдаться не смогла, в сумке заветной «медицинской повязки» не оказалось. Гражданку пересадили из общественного транспорта в патрульный автомобиль ГИБДД и составили протокол. Объяснили, что неношение маски — халатное отношение, в первую очередь, к собственному и здоровью окружающих.

Наталья,

кондуктор по маршруту 35:

— В масках ездят в основном пенсионеры. Молодые люди и дети редко, когда выполняют требования. Мы делаем замечания, говорим, чтобы использовали маски. На окнах, дверях автобуса есть предупреждения, что в транспорт без средств индивидуальной защиты нельзя заходить. Кто-то реагирует адекватно — спокойно надевают. Есть и те, кто игнорируют.

На вопрос, почему водитель был без маски, кондуктор ответила, что он снял ее уже под конец маршрута на предпоследней остановке. По словам Натальи, работать целый день (с утра до позднего вечера, пять дней в неделю) в маске очень тяжело — трудно дышать в автобусе, «набитым» пассажирами.

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Алексей Тюрин,

Главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

— В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и продолжающимся распростаранением заболеваемости коронавирусом мы проводим совместные проверки с сотрудниками ГИБДД. Водители ведут себя по-разному: видят форму из далека — могут проехать мимо остановки, если автобус пустой; могут быстро надеть маску. Как правило, это их не спасет, так как мы успеваем фиксировать.

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Еще одним нарушителем стала водитель троллейбуса. В ответ на замечание ответила проверяющим: «Я работаю в закрытой кабине, отделена от салона стеклом. Могу маску не носить, потому что с пассажирами не контактирую». Объяснение оказалось сомнительным. Согласно требованиям Роспотребнадзора водитель обязан носить маску на протяжении всего маршрута (кроме обеденного времени). Наличие перегородки на предписание не влияет.

Справка Штрафы для граждан (физ.лица) составят от 15 до 40 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Судом может быть предусмотрена отсрочка на срок до двух месяцев.

После рейда отправились в редакцию, сели в трамвай № 1. В масках. Ждем, когда «обилетят». Подходит кондуктор. Без маски, даже на подбородке нет.