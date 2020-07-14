Абоненты «МегаФона» в Алтайской крае могут звонить по Wi-Fi не только в мессенджерах

«МегаФон», всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новую технологию передачи голосового трафика в Алтайском крае, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi-интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«МегаФон» запускает новую технологию голосовых звонков через сети Wi-Fi в период, когда такие сервисы наиболее востребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi, неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе или торговом центре. Безусловно, в местах со слабым сигналом можно общаться и в мессенджерах, но в любой момент есть вероятность пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена.