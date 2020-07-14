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Абоненты «МегаФона» в Алтайской крае могут звонить по Wi-Fi не только в мессенджерах

«МегаФон» запустил в Алтайском крае сервис Voice-over-Wi-Fi. Теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже в помещениях, где затруднено проникновение сотовой связи.

Валентин Полозенко,
директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» :

«МегаФон», всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новую технологию передачи голосового трафика в Алтайском крае, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi-интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«МегаФон» запускает новую технологию голосовых звонков через сети Wi-Fi в период, когда такие сервисы наиболее востребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi, неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе или торговом центре. Безусловно, в местах со слабым сигналом можно общаться и в мессенджерах, но в любой момент есть вероятность пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета — при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

Запуск VoWiFi продолжает развитие технологий передачи голосового трафика «МегаФона» в Алтайском крае. Ранее абонентам компании стал доступен сервис Voice-over-LTE (VoLTE), позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Cоединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

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