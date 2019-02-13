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Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей

Tele2 подводит итоги работы благотворительного сервиса за 2018 год. Платформа позволяет абонентам компании направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований превысила 5 млн рублей.

Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей.
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей.
Источник: Tele2

Пожертвования в фонд «Навстречу переменам» поступают из всех регионов присутствия компании. По итогам 2018 года наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Ростовской, Иркутской и Челябинской областей, а также Нижегородской области и Кузбасса. За год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю пользователи получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда — в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

Вклад абонентов Tele2 из Сибири (Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также республик Хакасии и Тывы) превысил 650 тысяч рублей. Чаще всего сибирские клиенты оператора выбирали для ежедневного пожертвования сумму в пять рублей. Наибольшие суммы с помощью благотворительного сервиса перевели жители Кузбасса, Омской и Новосибирской областей. При этом самыми щедрыми жертвователями стали красноярцы: один пользователь сервиса из Красноярского края в среднем пожертвовал более 70 рублей на развитие социальных проектов в сфере детства.

Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей.
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей.
Источник: Tele2

Благотворительный сервис Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начал работать в январе 2017 года. Собранные с его помощью средства направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей к лучшему. Лидеры определяются по итогам ежегодного конкурса, который проводят Tele2 и фонд «Навстречу переменам». Пять победителей прошлого года получили гранты по 1,2 млн руб., информационную поддержку и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. За шесть лет работы фонда его подопечные помогли более 350 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына,
исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

Благотворительность — это способ изменить мир к лучшему. Пожертвование в фонд не только делает нас причастными к положительным преобразованиям, но и придает помощи системный характер. Ту же задачу решает наш конкурс. Гранты задают импульс развитию социальных идей, а консультационная поддержка способствует стабильности социально ориентированного бизнеса и долгосрочной жизни проектов. Социальный эффект от работы благотворительного сервиса выражается не столько в собранных суммах, сколько в качественном изменении жизни детей — в развитии таланта, социализации или поиске новой семьи. В силах каждого человека — присоединиться к нашим инициативам и внести свой вклад в счастливое детство тех, кто сегодня нуждается в помощи.

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