Пожертвования в фонд «Навстречу переменам» поступают из всех регионов присутствия компании. По итогам 2018 года наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Ростовской, Иркутской и Челябинской областей, а также Нижегородской области и Кузбасса. За год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда 5 212 857 рублей.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю пользователи получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда — в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

Вклад абонентов Tele2 из Сибири (Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также республик Хакасии и Тывы) превысил 650 тысяч рублей. Чаще всего сибирские клиенты оператора выбирали для ежедневного пожертвования сумму в пять рублей. Наибольшие суммы с помощью благотворительного сервиса перевели жители Кузбасса, Омской и Новосибирской областей. При этом самыми щедрыми жертвователями стали красноярцы: один пользователь сервиса из Красноярского края в среднем пожертвовал более 70 рублей на развитие социальных проектов в сфере детства.

Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 млн рублей. Источник: Tele2

Благотворительный сервис Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начал работать в январе 2017 года. Собранные с его помощью средства направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей к лучшему. Лидеры определяются по итогам ежегодного конкурса, который проводят Tele2 и фонд «Навстречу переменам». Пять победителей прошлого года получили гранты по 1,2 млн руб., информационную поддержку и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. За шесть лет работы фонда его подопечные помогли более 350 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына,

исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: