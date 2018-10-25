Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора первыми смогут пользоваться новым сервисом «Делитесь гигабайтами» бесплатно. Он позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Подарить можно как основной пакет интернета, так и гигабайты, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При этом всего за 50 рублей срок действия подаренных гигабайтов можно продлить до 30 дней. Поделиться интернет-трафиком друг с другом могут абоненты внутри одного региона Tele2.

Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Получателю придет уведомление о передаче интернет-трафика.

Подробнее об услуге на сайте Tele2.

Олег Решетин,

директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: