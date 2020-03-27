Администрация главы Хакасии перед своей ликвидацией заказала венки

10 ритуальных двухметровых венков из шелка, бархата и пластика заказали на сумму 57 750 руб. Они будут на металлическом каркасе в форме капли, украшены хвоей и искусственными цветами с пластиковыми листьями и садовыми ветками.
Венки предназначены для памятных дат, когда представители власти в обязательном порядке посещают памятники и мемориалы.
Примечательно, что процесс ликвидации администрации главы республики подходит к концу. На бумаге она перестала существовать на декабрьской сессии.
Реорганизацию обещали закончить к 1 апреля — уже через несколько дней.
Администрация вольется в аппарат правительства, управления будут именоваться департаментами и отделами. Изменятся и названия должностей.