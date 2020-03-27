Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Администрация главы Хакасии перед своей ликвидацией заказала венки

Администрация главы Хакасии, которая с 1 апреля прекратит свое существование, объявила о торгах на поставку ритуальных венков, пишет ИА «Хакасия».

Венки.
Венки.
Открытые источники в интернете

10 ритуальных двухметровых венков из шелка, бархата и пластика заказали на сумму 57 750 руб. Они будут на металлическом каркасе в форме капли, украшены хвоей и искусственными цветами с пластиковыми листьями и садовыми ветками.

Венки предназначены для памятных дат, когда представители власти в обязательном порядке посещают памятники и мемориалы.

Примечательно, что процесс ликвидации администрации главы республики подходит к концу. На бумаге она перестала существовать на декабрьской сессии.

Реорганизацию обещали закончить к 1 апреля — уже через несколько дней.

Администрация вольется в аппарат правительства, управления будут именоваться департаментами и отделами. Изменятся и названия должностей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость