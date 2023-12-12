Администрация Зонального района прокомментировала ситуацию с ремонтом в детском саду

Напоминаем, что к нам в редакцию обратился родитель, чей ребенок ходит в пятую группу детского сада «Березка» в селе Соколово. Группа «Соколенок» расположена в отдельном небольшом здании, которое, по словам читателя, нуждается в ремонте. Администрация выделила деньги и пообещала исправить все проблемы в начале учебного года. Однако, по словам родителя, в сентябре ничего не изменилось.

Согласно ответу администрации, здание пятой группы принадлежит Иткульскому спиртзаводу. «Дошкольное учреждение располагается в данном здании на основании договора аренды», - указано в ответе.

Обещанный ремонт все же был проведен. В администрации перечисляют: в спальне побелили потолок, заменили отошедшую от стены плитку в детском туалете (0,6 кв. м) и пищеблоке (0,4 кв. м) и поменяли наличники (1,5 м) на входе в групповую комнату. Также заменили два смесителя, покрасили батареи и моечные ванны пищеблока и обновили краску уличного игрового оборудования. Общая сумма затрат составила 20 тыс. рублей.

Дополнительно в раздевалке и комнате «Русская изба» заменили линолеум на 20 тыс. рублей. А для утепления входной двери приобрели теплую завесу на 7 тыс. рублей. Ее согласились установить сами родители.

Итого на ремонт здания пятой группы потребовалось 47 тыс. рублей.

При этом, по словам родителя, в администрации Зонального района ему заявили, что всего на ремонт здания пятой группы было выделено 72 тыс. рублей. На что в самом детском саду ответили, что оставшиеся после работ средства распределили на другие ремонтные работы между остальными зданиями детского сада «Березка» - основное здание в селе Соколово и филиал «Зайчонок» в селе Савиново.

Также дополнительные средства — в размере 94 тыс. рублей — администрация выделила на покупку детского строительного комплекса. Оно представляет собой комплекс со скалодромом и несколькими плетеными сетками. «Данное оборудование имеет сертификат и соответствует всем нормам безопасности», - отмечено в ответе на запрос.

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Дополнительно в администрации объяснили вопрос по поводу питания в пятой группе. Ранее родители жаловались, что оно не разнообразное, а на полдник детям дают только один стаканчик сока.