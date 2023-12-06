Глаза на доску. Зачем у школьников отберут телефоны и как будет работать новый закон

Детям снова собираются запретить пользоваться телефонами на уроках, но на этот раз на законодательном уровне. Законопроект, регулирующий правила поведения школьников на уроках, внесли в Госдуму. А поправки о запрете телефонов приняли уже 4 декабря. Altapress.ru разбирается, насколько оправдан этот запрет и что об этом думают директора алтайских школ.

Не новый запрет

Минпросвещения запретило пользоваться телефонами на уроках еще год назад, в соответствии с утвержденными СанПиНами. Однако автор законопроекта, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что инструктивного письма было недостаточно, так как запрет носил рекомендательный характер. По этой причине потребовались меры законодательного уровня.

По словам авторов законопроекта, такую инициативу предложили сами родители учеников. Они пожаловались, что из-за гаджетов дети все время отвлекаются на уроках. За запрет выступили более 80% учителей и родителей школьников, согласно опросу 1 ноября в Telegram-канале председателя палаты Госдумы Вячеслава Володина. Поправки в первом чтении приняли еще 16 ноября.

Изначально предполагалось, что ученики все же смогут пользоваться телефонами, например, в экстренных случаях. В особенности это касалось детей с хроническими заболеваниями: с сахарным диабетом, болезнями сердца, астмой и т. д. Также достать телефон мог разрешить учитель, но только в образовательных целях. Например, чтобы открыть ссылку на телефоне и просмотреть познавательный ролик.

Школа. Учитель. Ученик. unsplash.com

«Как и мои коллеги, подчеркну, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя, — говорил тогда министр просвещения Сергей Кравцов ТАСС.

Спрятать все «лазейки»

Однако в конце ноября телефоны на уроках предложили убрать полностью, разрешив ими пользоваться только в экстренных ситуациях. Иначе другие исключения будут создавать для учеников «лазейки» и способствовать конфликтным ситуациям, заявил автор законопроекта Вячеслав Володин. Комитет Госдумы по просвещению одобрил эту поправку 4 декабря.

«Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса», — подчеркнул председатель.

Если же родителям потребуется связаться с ребенком или, наоборот, ребенку с родственниками, то они могут сделать это через классного руководителя.

Ребенок с телефоном. СС0

Володин отметил, что изменения улучшат дисциплину учеников, повысят авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе. А также помогут бороться с детской зависимостью от телефонов.

При этом закон регулирует использование телефонов только на уроке, на перемену же запрет не распространяется.

Altapress.ru собрал ответы на частые вопросы по поводу поправок в законопроект:

Когда закон начнет действовать? По данным «Известий», в комитете Госдумы по просвещению законопроект рассчитывают принять в третьем чтении еще до конца этого года. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования (в течение семи дней после подписания президентом). Так что вполне возможно, что запрет на телефоны начнет действовать уже в январе 2024 года. Его уже поддержало правительство РФ. Можно ли будет детям пользоваться другими гаджетами? На данный момент в законопроекте указаны только «средства связи», а вот про другие гаджеты ни слова. Это значит, что в теории ученики могут проносить на уроки те же игровые консоли. Однако во втором чтении список «запрещенных» гаджетов могут расширить. При этом ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") заявляла, что ученики смогут пользоваться фитнес-браслетами. Где будут храниться телефоны? Пока неизвестно, как именно будут изымать телефоны во время уроков и где они будут храниться. Нина Останина привела пример одной из школ, где ученики оставляли телефоны в отдельной комнате в специальных ячейках. Что грозит за нарушение правил пользования телефоном? За нарушение правил пользования телефоном законопроект предусматривает дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или вызов родителей в школу.

Телефон, зарядка. СС0

Проверенная практика

В алтайских школах запрет на использование телефонов на уроках — не новость. Данное требование уже давно прописано в локальных актах образовательных учреждений. Однако, отмечают учителя, многие ученики и их родители пользовались рекомендательным характером запрета и находили обходные пути.

Так что, если законопроект примут, вполне вероятно, что между учителями и школьниками начнется непростая борьба.

«Не только дети, но и взрослые уже стали зависимы от телефонов, и отказаться от них им будет непросто», - отмечает директор гимназии №22 Андрей Громов.

Школа. Учеба. СС0.

По этой же причине директор школы поддерживает полный запрет использования телефонов на уроках, кроме экстренных случаев:

«Я считаю, что в последнее время использование смартфонов только вредит ученикам. Дети почти не считают самостоятельно, потому что у них в телефоне есть калькулятор. А вместо изучения темы урока в интернете они открывают соцсети и переписываются. Так что я поддерживаю поправки в законопроект».

Полный отказ от телефонов уже давно практикуют в гимназии №123. В начале урока дети сдают гаджеты учителю, которые он хранит в специальной коробочке и отдает только на переменах.

«Конечно, есть случаи, когда ученики хитрят и отдают старый нерабочий телефон вместо собственного, - рассказывает директор гимназии Юлия Колмогорова. - Но это же ведь дети, и насильно заставить их отложить телефон мы не можем. Поэтому стараемся побудить их, и считаю, нам это удается. На каждом уроке можно увидеть, как ученики сдают телефоны в наши коробочки».

Учеба. Школа. https://unsplash.com/

Однако не все учителя считают, что отказ от телефонов даже в образовательных целях — это целесообразно. Директор лицея №124 Николай Погребников отмечает, что гаджеты можно вполне использовать в учебном процессе.

«Мы понимаем, что наши ученики живут в современном мире, где использование телефонов стало необходимостью. Например, для связи с родителями, - рассказывает директор лицея. - Также учителя могут попросить посмотреть дополнительную информацию по теме урока. Например, на обществознании, чтобы познакомиться с законом в интернете или открыть статью конституции РФ. А уже на перемене ученики могут поиграть в игры или посидеть в соцсетях — в этом тоже нет ничего плохого. Так что для нас использование телефона не считается проблемой».

Что касается родителей учеников, то запрет поддерживает 83%, согласно данным Superjob. Среди учителей за принятие поправок высказались 87% опрошенных.

А вот в вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Больше всех против матери, так как не хотят, чтобы дети оставляли телефоны дома.