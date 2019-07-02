«Адреналин уже вскипел»: как барнаульские путешественники покорили реки Ингушетии и Чечни

Сборная команда спортсменов-водников из Барнаула, Иркутска и Москвы покорила несколько рек Ингушетии и Чечни. Ребята стали первопроходцами более двух десятков порогов высшей категории сложности. Один из участников этой уникальной экспедиции Николай Бондаренко рассказал altapress.ru, что значить «танцевать» в реке, как оставлять весь страх на берегу и почему невозможно бросить этот опасный спорт.

Краткое содержание

Голые и опасные

Костяк этой команды сформировался в 2008 году. На сегодняшний день у всех за плечами десятки самых опасных рек планеты. Некоторые из них ребята покорили первыми и до сих пор остаются единственными. Сергей Блошкин и Влад Зырянов вместе с Александром Проваторовым первыми прошли Карагемский прорыв на реке Аргут в августе 2003 года, и после них до сих пор на это никто так и не решился.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Многие не приживаются в команде. Списываются, едут с нами, а потом говорят: «Нет, ребята, вы какие-то совсем дикие». Тех, кто уходит, никто не называет трусами и слабаками. Наоборот, хорошо, что человек реально оценивает свои силы.

Где бы ни были спортсмены — Алтай, Тянь-Шань, Памир, Кавказ, Грузия — чаще они оказывались лишь вторыми, а хотелось быть первопроходцами. Так возникла идея покорить реки Северного Кавказа. Этот регион долгое время был недоступен из-за неспокойной обстановки, но теперь такое путешествие стало возможным.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Стали узнавать, как там обстановка, — вроде все мирно. Население доброжелательное. Оказалось, есть минусы. Алкоголя, конечно, не купить никак. Есть на краю Грозного «Лента», винный отдел работает только с 8 до 10 утра. И вот нельзя почему-то с голым торсом ходить. Неопреновый гидрокостюм этот снимаешь с себя, аж кожа слазит, весь день же в нем. Думаешь подсушиться, и тут же полицейский. Ну никто же не видит, я ж в горах за камнем сижу. Все равно нельзя.

Проверить снаряжение

На Северный Кавказ ребята ехали наугад, совершенно не зная, что их ждет. Однажды в Грузии они уже ошиблись с экипировкой. Там прошли дожди, и реки просто «вспухли», слышно было, как страшно грохочут валуны под водой. А команда приехала с легкими катамаранами-«двойками», так что большей частью пришлось передвигаться по суше.

Чтобы такого не случилось, поездку в Чечню и Ингушетию они тщательно продумали. Взяли, чтобы наверняка, катамаран-«четверку», «двойки» и «бублик» — это такое изобретение сибирских водников, по факту представляет собой два «бублика» с рамой посередине. Все отправили заранее. 400 килограммов груза только из Барнаула.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

С собой — спальники и палатки. Из спецснаряжения — гидрокостюмы, каски, ножи-стропорезы, аквашузы, спасжилеты. Все проверили перед выездом несколько раз. Потому что в палатку ты можешь и к товарищу залезть, а вот без снаряжения сразу выбываешь из игры.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Встречал нас бывший директор местного заповедника Джабраил Саид Эмин. В команде 18 человек, и он всех пригласил к себе домой. Его жена накормила нас голубцами. У нас парень один спросил, что это за национальное блюдо. Смешно было.

На одной из ингушских рек — Фортанге — порогов не оказалось вообще. Зато другая изрядно взбодрила спортсменов: в течение дня четыре судна разных экипажей перевернулись.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Река Асса полностью оправдывает свое название. Так мы там «натанцевались». На ней все пороги высшей, шестой категории сложности с пятиметровыми водопадами. По объему она небольшая. Если сравнивать, например, с Катунью, где 600 кубометров в секунду, то там кубометров 40. Но если на Катуни огромные «бочки» и валы, то в Ассе просто много камней, на которые все время несет, надо искать какие-то тонкие струйки, где можно пролезть, и все делать предельно технично.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Аргунское ущелье

Целью спортсменов в Чечне стало ущелье, где Шаро-Аргун сливается с Чанты-Аргуном, как наши Бия и Катунь. Там всего 600 метров до грузинской границы, так что пришлось связаться с республиканской ФСБ, где водникам выдали специальные пропуски для нахождения в пограничной зоне.

Николай Бондаренко,

путешественник:

От пограничной заставы мы съездили посмотреть на маршрут: шесть километров ущелья, четыре прекрасных порога. Один каньон вообще глухой, отвесный. Чтобы увидеть реку, пришлось в альпинистском снаряжении спускаться. На входе там трехметровый водопадный слив, узкое место, потом вода бьется в скалы. Посмотрели мы на него и решили: пусть останется «на потом», уж слишком страшный он, прям криминальный какой-то. Нашли три каскадных прорыва с мощнейшими «бочками». На этом и начали.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Граница на замке

Начальник погранзаставы был очень удивлен, что парни все же решились штурмовать верховья Аргуна, и дал им в сопровождение двух бойцов-автоматчиков «чтобы куда попало не залезли».

В этом районе горы состоят из сланцевых пород, так что после дождей идут оползни. Спортсменам не раз приходилось уворачиваться от булыжников. Но главное — там до сих пор полно колючей проволоки и проводов связи, кроме того, эти места до конца так и не разминированы.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Там везде датчики движения. Очень все серьезно. Я даже порадовался, граница и правда на замке. Было такое: топчешься на месте, отошел за куст по делам, и выходит пограничник, говорит: нельзя ходить. Да откуда ж ты взялся, я же только что тут стоял и не видел!

Пацаны , не надо

Только на преодоление двух порогов Аргуна ушел целый день. Во второй день спортсмены прошли еще один. Сложность в том, что расстояние между каскадными водопадами на Аргуне метров 100−150, но скорость этой реки такая, что каждый порог — это секунд 10, и вот уже следующий.

Надо было много времени потратить на страховку после каждого порога, а суда вытаскивать на берег прямо из быстротока, из самой стремнины, потому что на маршруте не было ни одной заводи.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

В конце водники решили «взять» и тот порог — самый страшный, оставленный «на потом».

Николай Бондаренко,

путешественник:

Посмотрели мы на него еще раз внимательно. Вот на свежую голову бы точно не поехали, реально страшно, но к тому времени адреналин уже вскипел. Порог этот 70 метров всего, но там столько всякого кошмара.

Первым на штурм каскада отправился экипаж барнаульцев — Сергей Блошкин, Николай Бондаренко, Владислав Зырянов и Сергей Митюков.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Мы решили, что пройдем первыми и скажем, стоит ли другим на катамаранах идти. Раму там сломали и весло, на водопаде кинуло на камень, потом прижало к скале, мотало от берега к берегу, думали, порвет. Наши потом сказали, что с верха каньона «бублик» было не видно, но скрежет стоял адский. Вылезли мы кое-как еле живые, с выпученными глазами. Какие там катамараны! Не надо, пацаны.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Мажойский каскад

Подобных историй у Николая Бондаренко много. Например, он навеки запомнил дату 5 мая 2009 года, когда вышел из реки в виде сплошной гематомы с сотрясением мозга.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Это были соревнования «Мажой-ралли» на Чуе. Мажойский каскад мы называли «шестерка выходного дня»: в пятницу после работы ездили туда. Он всего 12-километровый, но с концентрацией 33 порогов пятой и шестой категорий, то есть адреналина хапнуть хватит. Мы вне зачета соревнований хотели быстренько проехать порог Президиум. Я посмотрел сверху и решил не лезть в центральную «бочку», обойти стороной: недооценил, в общем, обстановку. Нас сразу перевернуло, и катамаран заклинило в камнях. Напарник наверху, а я внизу держусь за раму, и, кажется, вся Чуя льется прямо на меня. Внизу нагромождение камней, в щель под ними заходит вода, но не видно, выходит ли. И что там — непонятно. Уж очень мне туда не хотелось, но руки все-таки пришлось разжать. С мыслью: ну все, доплавался.

Из-под камней Бондаренко вынырнул, но пришлось на одном спасжилете плыть через весь порог, задыхаясь от холода и воды, то и дело налетая на камни. Он даже не знал, что получил сотрясение, просто на время потерял сознание.

Скоро Николай понял, что страховщиков внизу по течению нет (это он должен был страховать менее опытных ребят, которые пойдут следом) и вылавливать его некому, так что нужно грести к берегу.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Я пытался выплыть из струи, но она тянула меня в следующий порог. Тут я окончательно понял, что если не выплыву сейчас, то могу не выплыть совсем. «Коля, надо!» — сказал я себе и из последних сил сделал еще одну попытку. На этот раз река меня отпустила. И это теперь кажется настоящим чудом.

Небарнаульский каньон

Поскольку команда прошла каньон в верховьях Аргуна первой, у путешественников есть право дать ему имя, и, конечно, ребята хотели назвать его Барнаульским. Но потом начальник заставы рассказал им историю о событиях 20-летней давности.

Дорога на Грузию в этих местах была построена военнопленными после первой чеченской кампании и являлась стратегически важной. Через Аргунское ущелье со стороны Грузии по дороге Шатили — Итум-Кале шли арабские наемники и машины с боеприпасами и продовольствием. Здесь практически обжились около 200 боевиков.

В декабре 1999-го сюда забросили десантников из 56-й гвардейский дивизии и пограничников. Они пришли настолько внезапно, что у боевиков просто не было шансов. Это была знаменитая операция «Аргун», которая перекрыла «грузинский канал» и переломила ход всей антитеррористической операции в Чечне. Российская сторона потеряла девять человек.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Мы послушали, потом еще в интернете начитались и насмотрелись. Да, какой это Барнаульский каньон-то, когда тут такое было. Сейчас думаем, как увековечить эту память. Все пороги будут названы в честь погибших ребят и вообще тех событий.

С этим путешествием на Северный Кавказ первооткрыватели будут участвовать в чемпионате России по спортивному туризму, который пройдет в декабре. Сейчас ребята составляют подробные отчеты и надеются на победу. Конкуренты ожидаются серьезные — команды из Рязани и Москвы едут на Памир и Тянь-Шань, и неизвестно, какие они там реки покорят.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Развязался

Сплав по рекам Ингушетии и Чечни можно назвать возвращением Николая Бондаренко в большой водный спорт. После прохождения по грузинским рекам в 2014 году спортсмен на пять лет покинул команду, думал, что в отпуске просто будет делать «спокойные» коммерческие туры.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Я все искал замену. Занялся подводной охотой. Но вот каждый раз, когда заканчивалось лето, я думал, что оно прошло совершенно зря. Стакан как-то наполовину пуст, понимаете. Когда решили ехать в Чечню, я думаю: ну вот опять, ну не надо, Коля, ты же завязал. А когда прошел первый порог на Ассе, понял, что вот оно — все вернулось.

Страшно всегда

Николай Бондаренко,

путешественник:

У меня две дочки, четырех и шести лет. Раньше думал, что прокачу их по Катуни, но нет. Было бы поменьше опыта, может, и сунулся бы. А теперь я слишком хорошо знаю, насколько рискованно везде.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Однако у водников принято любой страх «оставлять» на берегу. Отключать сердце, начинать думать головой и просчитывать возможности.

Николай Бондаренко,

путешественник:

Походил по берегу в разведке, оценил. Все пороги и все направления воды, каждый камешек просматривается. Можно ветку бросить, посмотреть, куда ее понесет. Смотришь — страшно. Но ты знаешь, что на самом деле пройти здесь можно, если сделать вот так и вот так. Значит, стараемся делать именно так, хотя это на грани фантастики.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Вернуться на Кавказ

Экспедиция на Северный Кавказ проходила с 29 апреля по 11 мая. Ребята потратили на прохождение больше времени, чем планировали, так что побывали только на трех реках из пяти заявленных. В скором будущем они вернутся туда, чтобы завершить дела.

Команде, в частности, хочется все же пройти реку Халандаяхт в Чечне. Они совсем не знают, что их ждет там, но на картах в синей полоске воды есть белые вкрапления, а значит, есть пороги.

Что известно о Николае Бондаренко

Николай Бондаренко. vk.com.

Николай Бондаренко — географ и главный специалист отдела безопасности производства компании «Россети Сибирь». Он придумывает все экологические акции компании. Благодаря ему алтайский филиал занимает первые места во всех экологических конкурсах «Россетей».

Бондаренко — кандидат в мастера спорта по спортивному туризму. Совершил более 50 походов высшей категории сложности на Алтае, Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Прошел на Алтае Нижний Башкаус — одну из самых сложных рек в России, будучи 19-летним студентом. Работал в команде выдающегося путешественника Александра Проваторова. Участник соревнований «Чуя-ралли» и «Мажой-ралли», профессиональный подводный охотник.