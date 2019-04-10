«Адские бабки» обвиняют «Тинькофф банк» в оскорблении и терроре

Создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова обратилась в суд, чтобы отстоять свои честь и достоинство, пишут «Ведомости». Она обвиняет «Тинькофф банк» и требует извинений.

Согласно исковым требованиям, Баязитова хочет обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть обвинения в ее адрес, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 500 тысяч рублей морального вреда.

В марте 2019 года «Адские бабки» выпустили ролик о «Тинькофф банке», в котором рассказали, как банк якобы по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам и не дает им возможности перевести деньги в другой банк. Сотрудники организации, по словам авторов ролика, предлагают «решить вопрос» за 15−20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие. Александра Баязитова назвала это «террором клиентов».

Александра Баязитова , создатель канала «Адские бабки». Скриншот видео youtube.com

Представитель банка сообщил, большинство клиентов успешно проходят проверки банка, в случае подозрений блокируется не сам счет, а дистанционный доступ к нему. Банк берет за закрытие счета и вывод денег только прописанную в договоре комиссию, отмечают в «Тинькофф банке».

Через несколько дней после публикации пост «Адских бабок» на «Яндекс.Дзене» был заблокирован по жалобе пресс-службы «Тинькофф банка». Из-за этого репутация канала пострадала, считает Баязитова, так как пришлось оправдываться перед подписчиками и родными, чьим мнение она дорожит, пишет она в иске.

Баязитова называет свой проект ироничным каналом о финансах. У «Адских бабок» больше 100 тыс. подписчиков на разных платформах.

Юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.