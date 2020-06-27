Адвокат Ефремова заявил о «космической» компенсации, которую хочет получить семья Захарова

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.
По словам Пашаева, семья Захарова намерена получить компенсацию через суд. При этом потерпевшие требуют «невероятную» сумму — 100−150 млн рублей, отметил собеседник телеканала.
«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — цитирует его «360».
Как считает адвокат, в судебной практике «такие деньги вообще не крутятся». Он заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. В случае с Ефремовым эта сумма может вырасти до 800 тысяч рублей из-за общественного резонанса вокруг ДТП.
Что произошло
Напомним, две недели назад Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.