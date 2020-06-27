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Жизнь

Адвокат Ефремова заявил о «космической» компенсации, которую хочет получить семья Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить не реально огромную сумму в качестве компенсации, заявил «360» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
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Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

По словам Пашаева, семья Захарова намерена получить компенсацию через суд. При этом потерпевшие требуют «невероятную» сумму — 100−150 млн рублей, отметил собеседник телеканала.

«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — цитирует его «360».

Как считает адвокат, в судебной практике «такие деньги вообще не крутятся». Он заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. В случае с Ефремовым эта сумма может вырасти до 800 тысяч рублей из-за общественного резонанса вокруг ДТП.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Что произошло

Напомним, две недели назад Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.

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