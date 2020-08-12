Адвокат: Михаилу Ефремову могут смягчить наказание из-за ухудшения здоровья

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.
«Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», — пояснил адвокат Александр Почуев.