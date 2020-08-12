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Жизнь

Адвокат: Михаилу Ефремову могут смягчить наказание из-за ухудшения здоровья

Адвокат Александр Почуев заявил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, сообщает РИА «Новости».

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.

«Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», — пояснил адвокат Александр Почуев.

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