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Жизнь
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Адвокатам Виталия Черномора не удалось освободить своего клиента

Подозреваемый в крупном мошенничестве российский предприниматель Виталий Черномор не смог выйти на свободу. В минувший четверг Алтайский краевой суд отклонил ходатайство защитников, просивших освободить их доверителя из-под стражи. По версии следствия, Черномор слишком увлекся привлечением кредитов на свои предприятия, а вопрос выплаты долга попытался решить через банкротство.

Виталий Черномор сумел найти необходимый капитал для приобретения барнаульского котельного завода. Если через год "Сибэнергомаш" получит выручку в 3 млрд. рублей, то сделку можно будет признать удачной.
Виталий Черномор сумел найти необходимый капитал для приобретения барнаульского котельного завода. Если через год "Сибэнергомаш" получит выручку в 3 млрд. рублей, то сделку можно будет признать удачной.
Олег Богданов

Так, только один принадлежавший Черномору завод — «Сибэнергомаш» — успел задолжать Глобэксбанку, Альфа-Банку, Райффайзенбанку и другим кредитным организациям свыше четырех миллиардов рублей. Владелец предприятия обещал к 2030 году превратить его в настоящую транснациональную корпорацию, но не успел — в 2015 «Сибэнергомаш» обанкротился, а его огромные долги буквально зависли в воздухе.

Множество финансовых проблем возникло и у других компаний, входящих в принадлежащий Черномору холдинг «НОВАЭМ». Самого бизнесмена еле успели поймать в одном из столичных аэропортов.

Мы подтверждаем, что Альфа-Банк является кредитором группы компаний «НОВАЭМ». Банк ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности данной группы должников и с В.Л. Черномора, как поручителя. По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК «Новаэм» Альфа-Банк направил заявление в правоохранительные органы. В рамках возбужденного уголовного дела Черномору В.Л. предъявлено обвинение и избрана соответствующая мера пресечения. Банк оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств, — заявили в пресс-службе Альфа-Банка.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства этого дела, а Виталий Черномор, которому вменяют «Мошенничество, совершенное в составе организованной группы или в особо крупном размере», похоже, будет дожидаться завершения расследования за решеткой.

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