Адвокатам Виталия Черномора не удалось освободить своего клиента

Подозреваемый в крупном мошенничестве российский предприниматель Виталий Черномор не смог выйти на свободу. В минувший четверг Алтайский краевой суд отклонил ходатайство защитников, просивших освободить их доверителя из-под стражи. По версии следствия, Черномор слишком увлекся привлечением кредитов на свои предприятия, а вопрос выплаты долга попытался решить через банкротство.

Виталий Черномор сумел найти необходимый капитал для приобретения барнаульского котельного завода. Если через год "Сибэнергомаш" получит выручку в 3 млрд. рублей, то сделку можно будет признать удачной. Олег Богданов