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Жизнь
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«Аэрофлот» решил вернуть алкоголь в эконом-класс

«Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе с 1 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей авиакомпании.

Аэрофлот.
Аэрофлот.
Споттинг Барнаул.

Пиво появится в меню на рейсах продолжительностью от шести часов, вино на ряде рейсов от трех часов. В авиакомпании называют это возвращением сервиса, который был раньше.

Также пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него войдут тапки, маска, беруши.

Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает шампанское высокого качества.

Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре 2018 года. На дальних рейсах алкоголь убрали в 2010 году. По данным авиакомпании, на них, как правило, наблюдалось наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете.

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