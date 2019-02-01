«Аэрофлот» решил вернуть алкоголь в эконом-класс

«Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе с 1 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей авиакомпании.

Пиво появится в меню на рейсах продолжительностью от шести часов, вино на ряде рейсов от трех часов. В авиакомпании называют это возвращением сервиса, который был раньше.

Также пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него войдут тапки, маска, беруши.

Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает шампанское высокого качества.

Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до шести часов отменили в сентябре 2018 года. На дальних рейсах алкоголь убрали в 2010 году. По данным авиакомпании, на них, как правило, наблюдалось наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в полете.