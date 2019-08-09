«Аэрофлот» вернул бесплатный алкоголь на рейс «Москва-Барнаул»

С 1 августа «Аэрофлот» расширил список направлений, где в эконом-классе будут бесплатно предлагать алкоголь. В новый список вошел и рейс Москва-Барнаул.

Как рассказывает отраслевое издание, к рациону «горячий обед» пассажирам эконом-класса «Аэрофлота» бесплатно предложат красное или белое вино и пиво. Правда, пиво будут давать только на рейсах длительностью более 6 часов.

Бесплатный алкоголь нальют при желании не только пассажирам рейса Москва-Барнаул. Но и тем, кто вылетел из Москвы в Амстердам, Афины, Барселону, Болонью, Брюссель, Бухару, Бухарест, Валенсию, Вашингтон, Венецию, Верону, Ганновер и многие другие города.

Издание поясняет, что в 2018 году «Аэрофлот» отменил раздачу алкоголя в эконом-классе. А в начале 2019 года частично вернул, и вот теперь направления расширены. Оно также недоумевает, почему в расширенном списке есть Барнаул, но нет, например, Иркутска, Красноярска, Тюмени и Новосибирска.