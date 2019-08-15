Изнанка авиации: в барнаульском аэропорту показали, что скрыто от глаз пассажиров

Накануне Дня воздушного Флота России, который в этом году отмечают 18 августа, в аэропорту Барнаула имени Германа Титова провели экскурсию для журналистов и споттеров, любителей авиационной фотографии. Гости посмотрели на работу служб, скрытую от глаз обычных горожан, узнали, как готовят к вылету самолеты, и выяснили, как можно успокоиться в полете.

Краткое содержание

Что происходит с самолетом после посадки

Первым, что увидели журналисты и споттеры, — это приземление самолета Ан-24 из Красноярска. После того, как все пассажиры вышли из салона, специалисты занялись техническим обслуживанием воздушного судна и его подготовкой к следующему полету. В среднем самолет проводит на земле от 60 до 75 минут. Все зависит от конкретного воздушного судна и количества операций, которые требуется с ним выполнить.

В этот раз специалисты, в частности, заправляли самолет, убирали салон и туалет. Кроме того, сотрудники службы авиационной безопасности проводили досмотр судна.

Роман Малышев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Роман Малышев, начальник производственно-диспетчерской службы предприятия, рассказал, что сотрудники барнаульского аэропорта работают вместе с представителями авиакомпаний.

Обязанности распределены, технология нашего взаимодействия, исходя из опыта, отработана. У нас трудятся профессионалы, никаких трений не возникает. Относимся друг к другу с пониманием, помогаем.

Вся координация проходит через единый центр предприятия. Это, например, касается заказа спецтехники и персонала, который участвует в обслуживании воздушного судна.

Большую работу на земле проводят представители инженерно-авиационной службы. Всего в смене восемь человек. Попасть на эту работу непросто. Главное требование к кандидатам— техническое авиационное образование, высокий профессионализм. Сотрудники периодически проходят и внутреннее обучение. Роман Малышев отметил, что текучки кадров нет, потому что на предприятии трудятся очень грамотные специалисты, работающие здесь не один год.

Функционирование аэропорта — это не только работа на перроне. Здесь есть немало «незаметных» служб, например, спецтранспорта, питания. Во время рейса мы видим лишь финальную часть обслуживания, а до этого проводились серьезные подготовительные работы.

Один из важных аспектов работы аэропорта — отслеживание птиц для предотвращения аварий. Здесь существует система отпугивания — особые пушки, которые автоматически стреляют газом. Кроме того, трудится штатный орнитолог, который знает, как бороться с пернатыми. Например, делает муляжи птиц.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Экипаж Ан-24 тоже готовился к следующему вылету. Этот рейс «разворотный», поэтому пилоты находились в кабине. По словам Романа Малышева, у них есть определенный набор действий, который нужно выполнить. Например, пилоты получили метео и полетную документацию, изучали ее.

Как часто аэропорт используют в качестве запасного

Всего на территории барнаульского аэропорта могут разместиться 17 самолетов. Однако существует ограничение на посадку по максимальной взлетной массе, по длине полосы и прочности покрытия.

Не так давно, когда из-за метеоусловий закрылся аэропорт «Толмачево», в краевой столице, по словам Романа Малышева, приземлились 10 воздушных судов. Их обслужили, заправили и отправили обратно, когда улучшилась погода. Подобные случаи особенно актуальны для конца лета и начала осени, когда часто бывает туман.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Роман Малышев отметил: когда самолет использует аэропорт в качестве резервного, специалисты могут проводить полный спектр обслуживания или частичный. Например, только заправка без высадки пассажиров. Все зависит от заявки авиакомпании.

«Если прилетает самолет авиакомпании, представителя которой нет в Барнауле, то аэропорт как главный оператор осуществляет функции этого представителя. Рейс не будет брошен, его обязательно обслужат», — говорит начальник производственно-диспетчерской предприятия.

Роман Малышев также признался, что его специалисты готовы к любым нештатным ситуациям, здесь регулярно проводят тренировки. Так, в конце июля в аэропорту прошли учения: 12 спасателей, тушили пассажирский самолет, который по легенде загорелся.

Работа диспетчеров

В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края.

Специалисты в диспетчерской вышке обеспечивают безопасное выполнение полетов. Речь, в частности, идет о взлете и посадке. Также в случае необходимости они оказывают навигационную помощь, назначают высоты для того, чтобы воздушные суда не пересекались. Всего на вышке в смене два диспетчера и старший диспетчер, который осуществляет подмену.

К этим сотрудникам предъявляют повышенные медицинские требования, чтобы попасть на эту работу они проходят строгий отбор и врачебно-летную экспертную комиссию: от общих врачей до узких специалистов.

В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края. В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края. В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края. В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края. В барнаульском аэропорту. Предоставлено Минтрансом Алатйского края.

В помещении находится много специального оборудования. Так, на экране можно увидеть радиолокационную информацию, там отображены воздушные трассы- маршруты прибытия, выхода самолетов. Также можно заметить воздушные суда, на которых установлено оборудование. Кроме того, есть таблица с плановой информацией и многое другое.

Вадим Борисов, руководитель полетов, рассказал, что специалисты проходят подготовку на диспетчерском тренажере, где отрабатывают нестандартные ситуации: пожары, отказ двигателя. Он признался, к счастью, за все время работы подобных случаев не было.

«Когда человек уходит с летной работы — это трагедия»

На вопросы журналистов также ответил Виктор Лобач, сменный начальник барнаульского аэропорта. Это бывший пилот, который отлетал более 30 лет по России и за рубежом. Виктор Лобач признался, что мечтал об этой профессии еще со школы и сделал многое, чтобы стать летчиком. Будучи пилотом, он несколько раз садился с отказавшим двигателем. По словам Лобача, в таких случаях важно не паниковать и действовать грамотно.

Виктор Лобач. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сейчас в обязанности сменного начальника аэропорта входит организация взаимодействия различных служб, контроль, работа с пассажирами, представителями авиакомпаний и экипажами.

Виктор Лобач рассказал, что ему было очень сложно оставить работу: «Когда человек уходит с летной работы — это трагедия. Всегда живешь там, а здесь доживаешь, как говорят. В кабину тоже стараюсь не заходить, больно».

Как успокоиться в полете

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Нештатные ситуации в полете случаются редко. Однако некоторые пассажиры боятся летать. Чтобы успокоиться в самолете, Роман Малышев посоветовал смотреть на бортпроводников, всегда открытых для пассажиров. «Если они спокойны и улыбчивы, значит- все хорошо. Нужно успокоиться и получать удовольствие от полета», — сказал он.