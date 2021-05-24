В Новосибирской области раскрыли бюджетную аферу в ортопедии и травматологии на 1,3 млрд рублей

В Новосибирской области в суд направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти обвиняемых. Им грозит тюремное заключение по статьям «растрата» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Как сообщает Генпрокуратура РФ, речь идет о высокопоставленных работниках ФГБУ «Новосибирский научный-исследовательский институт ортопедии и травматологии им. Цивьяна», а также об учредителе компании «Бизнес-Аналитика». Их подозревают в хищении из бюджета более 1.3 млрд рублей.

В материалах дела говорится о том, что в период с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года подозреваемые похитили эту сумму при организации поставок медицинских товаров для нужд института. При этом для «отвода глаз» они заключили фиктивные сделки на сумму 950 млн рублей.

«С целью обеспечения возмещения причиненного Министерству здравоохранения Российской Федерации ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 1 млрд рублей», = говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

Как пишет издание «Коммерсант-Сибирь», в качестве одного из обвиняемых перед судом предстанет и бывший директор института Михаил Садовой. Свою вину он признал и начал сотрудничать со следствием.