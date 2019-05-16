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Жизнь

Африканские львы воссоздали сцену из клипа «Богемская рапсодия» группы Queen

Львы в национальном парке Серенгети (Танзания) нечаянно воссоздали знаменитую сцену из клипа «Богемская рапсодия» группы Queen.

Лев в новосибирском зоопарке.
Лев в новосибирском зоопарке.
zoonovosib.ru

Снимок сделал фотограф Даниэль Розенгрен. Он наблюдал за семейством хищников, которое состоит из одной взрослой самки, ее четырех взрослых детей и приходящего льва.

Львицы сидели рядом, одна — на переднем плане, совсем как Фредди Меркьюри на растиражированном кадре, который стал затем и обложкой второго альбома группы.

«Богемская рапсодия» была написана в 1975 году и выпущена как сингл. Песня была коммерчески успешной и дала толчок карьере группы. Видеоклип к ней является одним из самых известных в истории.

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