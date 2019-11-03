Африканцы потеснят европейцев через 30 лет, считают эксперты

Американский журналист Стивен Смит весной 2019 года выпустил в свет книгу «Бегство в Европу». По мнению автора, к 2050 году на каждых трех коренных жителей Старого континента будет приходиться от одного до полутора африканцев, пишут «Известия».

Стивен Смит подсчитал, что в 30-х годах прошлого столетия население Африки составляло примерно 150 млн человек. К 1960-м эта цифра выросла втрое. Сегодняшняя статистика в Африке живет около 1,3 млрд человек, а к 2050 году их будет уже 2,4 млрд.

Население Европы, напротив, сокращается с каждым годом. Прогнозируется, что к 2050 году оно сократится с 510 млн до 450 млн.

«Африканизация Европы — не беда, а спасение для нее. Других вариантов поддержать демографию, кроме как приливом свежей крови со стороны, просто нет», — полагает Смит.

Также он утверждает, что перебраться в Европу нищий житель Африки не может — для этого требуется не менее 2,5 тысяч евро. Такие деньги могут получать только высокообразованные люди, у которых больше шансов влиться в новую среду проживания.

Но не все европейцы поддерживают оптимизм американца.

«90% прибывающих во Францию уроженцев Сенегала, Конго, Нигерии и других государств, расположенных к югу от Средиземного моря, малограмотны и неквалифицированны. Они едут не за развитием своего творческого потенциала, а за социальными благами. Во многих африканских странах годовой доход на человека не достигает и $1 тыс. А во Франции каждый прибывающий несовершеннолетний иностранец обходится в €50 тыс. Как только он обустроится на новом месте, он обязан подать прошение о воссоединении семьи. Так во Францию будут перетащены все его родственники», — заявляет французский активист, бывший офицер ВВС Франции Жак Гильмен.

Гильмен подтверждает свои слова статистикой — из 1 млн беженцев, прибывших в Германию в 2015 году, трудоустроены всего 5%. Он выражает уверенность, что ситуация во Франции не будет отличаться.