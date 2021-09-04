Агафон Огуменник: почему 4 сентября категорически запрещено принимать и дарить подарки

День Агафона Огуменника отмечается 4 сентября. Рассказываем, что запрещено в этот день и какими ритуалами воспользоваться, чтобы привлечь удачу.

Кому посвящен праздник?

4 числа церковь чтит память Агафоника Никомидийского, который пострадал за веру в Христа в 4 веке. В народе день прославился негативной энергией.

Традиции на Агафона Огуменника

Предки считали, что в праздник нужно охранять место обработки и хранения зерна, лес. По преданию, 4 числа из убежища выходит леший. Он веселится в селах, развязывает снопы и раскидывает сено.

Собираясь на «вахту», славяне молились святому Агафону, обязательно просили у него помощи и удачи.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать 4 сентября

Категорически запрещено принимать и дарить подарки. В противном случае можно накликать неприятности и даже болезни. По поверью, подарки в этот день могут быть окутаны порчей и сглазом.

Кроме того, следует выбросить из головы дурные мысли. Она на Агафона Огуменника могут внезапно воплотиться в жизнь.

Мысли. СС0

Приметы на Огуменника

Если весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца;

В этот день лучше не ходить в лес — леший может запутать;

В лесу много орехов — зима будет холодной и снежной;

Орехи. Продуктовая тележка СС0