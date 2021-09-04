4 сентября 12°C
﻿
Жизнь

Агафон Огуменник: почему 4 сентября категорически запрещено принимать и дарить подарки

День Агафона Огуменника отмечается 4 сентября. Рассказываем, что запрещено в этот день и какими ритуалами воспользоваться, чтобы привлечь удачу.

Подарки.
Подарки.
СС0

Кому посвящен праздник?

4 числа церковь чтит память Агафоника Никомидийского, который пострадал за веру в Христа в 4 веке. В народе день прославился негативной энергией.

Традиции на Агафона Огуменника

Предки считали, что в праздник нужно охранять место обработки и хранения зерна, лес. По преданию, 4 числа из убежища выходит леший. Он веселится в селах, развязывает снопы и раскидывает сено.

Собираясь на «вахту», славяне молились святому Агафону, обязательно просили у него помощи и удачи.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Что нельзя делать 4 сентября

Категорически запрещено принимать и дарить подарки. В противном случае можно накликать неприятности и даже болезни. По поверью, подарки в этот день могут быть окутаны порчей и сглазом.

Кроме того, следует выбросить из головы дурные мысли. Она на Агафона Огуменника могут внезапно воплотиться в жизнь.

Мысли.
Мысли.
СС0

Приметы на Огуменника

  • Если весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца;
  • В этот день лучше не ходить в лес — леший может запутать;
  • В лесу много орехов — зима будет холодной и снежной;
Орехи. Продуктовая тележка
Орехи. Продуктовая тележка
СС0
  • Если тепло и летит паутина — осень будет теплой, а снег выпадет не скоро;
  • Если паутина летит низко, то зима будет теплой, если высоко — холодной;
  • При заходе солнца небо затягивается облаками с севера — к ветрам.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость