Агафон Огуменник: почему 4 сентября категорически запрещено принимать и дарить подарки

Кому посвящен праздник?
4 числа церковь чтит память Агафоника Никомидийского, который пострадал за веру в Христа в 4 веке. В народе день прославился негативной энергией.
Традиции на Агафона Огуменника
Предки считали, что в праздник нужно охранять место обработки и хранения зерна, лес. По преданию, 4 числа из убежища выходит леший. Он веселится в селах, развязывает снопы и раскидывает сено.
Собираясь на «вахту», славяне молились святому Агафону, обязательно просили у него помощи и удачи.
Что нельзя делать 4 сентября
Категорически запрещено принимать и дарить подарки. В противном случае можно накликать неприятности и даже болезни. По поверью, подарки в этот день могут быть окутаны порчей и сглазом.
Кроме того, следует выбросить из головы дурные мысли. Она на Агафона Огуменника могут внезапно воплотиться в жизнь.
Приметы на Огуменника
- Если весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца;
- В этот день лучше не ходить в лес — леший может запутать;
- В лесу много орехов — зима будет холодной и снежной;
- Если тепло и летит паутина — осень будет теплой, а снег выпадет не скоро;
- Если паутина летит низко, то зима будет теплой, если высоко — холодной;
- При заходе солнца небо затягивается облаками с севера — к ветрам.