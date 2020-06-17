Аграрные кейсы: Как кредиты работают на развитие алтайских фермеров

Фермер Николай Долженко из Шипуновского района нынешней весной специально поехал на Урал, чтобы сделать серьезную покупку — выбрать и приобрести несколько десятков племенных телят. В этом непростом мероприятии его партнером выступил один из крупнейших банков страны. Николай Долженко прямо из Екатеринбурга отправил онлайн-заявку на льготный кредит, оперативно получил одобрение и перевод средств на счет, после чего успешно завершил важную для развития его фермерского хозяйства сделку.

Спрос есть , резервы имеются

Фермер Николай Долженко — один из многих руководителей сельхозпредприятий Алтайского края, которые пользуются кредитами для решения своих задач.

Востребованность кредитной поддержки среди аграриев региона подтверждает и вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов. На онлайн-конференции со СМИ в апреле чиновник сообщил, что с начала года Минсельхозом России было одобрено около 450 заявок от сельхозпредприятий Алтайского края на «короткие» и «длинные» льготные кредиты на общую сумму порядка 7,3 млрд рублей. При этом Александр Лукьянов отмечал, что резервы для кредитования в 2020 году еще есть, «все зависит от желания наших сельхозпредприятий».

«СК» поговорил с главами региональных КФХ и директорами сельхозпредприятий, чтобы выяснить, в какие моменты хозяйства обращаются за поддержкой в банк.

Помощь с «обороткой»

Александр Объедков, глава КФХ в Каменском районе, занимается двумя направлениями — животноводством и растениеводством. Общий стаж в агробизнесе — более 18 лет. Про в него в районе говорят: Александр Объедков даже в самые непростые сезоны не сокращает посевную площадь и старается находить возможности для увеличения стада.

По словам Александра Объедкова, его самая свежая история обращения за поддержкой в Сбербанк связана именно с необходимостью обработать взятые дополнительно посевные площади — потребовались «быстрые» и недорогие оборотные средства. В банке ему предложили новый беззалоговый кредитный продукт.

«На полученные таким образом оборотные средства мы оперативно приобрели партию дизельного топлива, удобрения и другие необходимые материалы, благодаря чему успешно провели сев», — говорит фермер.

Деньги на технику

Петр Вислогузов возглавляет крепкое сельхозпредприятие «Прогресс» в небольшом селе Алексеевка Петропавловского района около 10 лет.

«Прогресс» известен тем, что добивается лучших показателей в районе по сбору зерновых и всегда по максимуму выполняет агрономические мероприятия. Еще здесь регулярно обновляется парк сельскохозяйственной техники.

«Кредитные средства, получаемые в Сбербанке, „Прогресс“ регулярно направляет на пополнение оборотных средств — приобретаем удобрения, горюче-смазочные материалы. Также кредитуемся с целью покупки техники», — рассказал Петр Вислогузов. По словам директора, вся документация направляется в банк через интернет, после чего остается только посетить офис, работающий с юридическими лицами, и подписать договор.

Кредит онлайн

«Уральские» телята фермера Николая Долженко уже обосновались на алтайской земле — в селе Самсоново Шипуновского района.

Здесь Николай Долженко с 1990-х годов занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, производством и реализацией молока и мяса.

Особый профессиональный интерес Николая Долженко — сотрудничество с ведущими племенными хозяйствами края и других территорий России. Молодняк для своего стада глава КФХ выбирает предельно ответственно.

«Поверьте, покупка сельхозживотных в отдаленном регионе — процесс гораздо более сложный, чем, например, выбор и приобретение там для личных нужд того же автомобиля, — без иронии объясняет фермер. — Причем на Урале в этот раз телят предстояло покупать в двух хозяйствах. Из 100 животных мною были отобраны 60. На них необходимы племенные карточки, акты приема-передачи и другие обязательные формальности. Когда документы были готовы, я, находясь в Екатеринбурге, направил заявку на получение льготного кредита в Сбербанк. Средства поступили довольно быстро, и я рассчитался с продавцами».

Справка

Особенности федеральной программы

Министерством сельского хозяйства России реализуется программа льготного кредитования предприятий агропромышленного сектора (утверждена постановлением правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528).

В рамках программы кредитные средства предоставляются на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем из приказа Минсельхоза России от 16 августа 2017 года № 410.

Льготная ставка устанавливается в размере 1−5% годовых.

На осуществление текущей деятельности льготный краткосрочный кредит предоставляется на срок до одного года включительно.

На инвестиционные цели средства предоставляются на срок от двух до 15 лет.

Иван Шешиков,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка: