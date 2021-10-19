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Жизнь

Агрегаторы такси начали вводить сервисный сбор в России

Агрегаторы такси, в том числе «Ситимобил», и сервисы доставки еды вводят сервисные сборы для заказов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такси.
Такси.
unsplash.com

«Ситимобил» назначил сервисный сбор с клиентов от 1 до 4,5 рублей. Связано это нововведение с ростом нагрузки на инфраструктуру. В компании отметили, что появление «комиссии» не отразится на доходах водителей.

Уточняется, что устанавливать сбор в виде процента от стоимости поездки в «Ситимобиле» также не стали — чтобы не снижать размер сбора.

Ранее дополнительные деньги начали взимать «Яндекс.Еда» и «Delivery Club». Кроме того, суммы удерживают зарубежные «Lyft» и «Uber».

В «Яндекс.Такси» сообщили, что сбора с пользователей у них нет. Однако с каждого заказа из таксопарков взимается плата за программное обеспечение.

В среднем это 20% от стоимости поездки.

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