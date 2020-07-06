«Агрошоу-2020», компания «Сингента», регион Сибирь и Дальний Восток

Чтобы диалог состоялся, нам необходимо ваше присутствие!
Мероприятие станет площадкой для трансляции уникального объема знаний, актуальных для поиска новых путей интенсификации возделывания ведущих сельскохозяйственных культур в условиях Западной Сибири и Урала.
90 минут самой полезной и актуальной информации.
- Современный подход к защите сельскохозяйственных культур — как быть успешным.
- Средство от вредителей и болезней в одном флаконе — миф или реальность?
- Технологии, позволяющие контролировать злаковую сорную растительность в посевах культурных растений в любых погодных условиях и гербо-нагрузки.
- АМИСТАР®-технологии — что это дает современному сельхозпроизводителю в условиях Сибири.
- Новинки от компании «Сингента» и инновационные подходы к ведению сельскохозяйственного бизнеса .
Мы посетим с вами поля в виртуальном пространстве и зададим вопросы ведущим техническим экспертам компании
С более полной информацией по «Агрошоу-2020» можно познакомиться на официальном сайте компании «Сингента», пройти регистрацию www.syngenta.com
Приходите — будет интересно!