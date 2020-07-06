«Агрошоу-2020», компания «Сингента», регион Сибирь и Дальний Восток

Компания «Сингента» приглашает вас 23 июля на «Агрошоу-2020», которое пройдет в новом и интересном формате открытого и честного диалога с вами — главными агрономами, первыми лицами компаний-партнеров и ведущими клиентами «Сингенты». Одним словом, с профессионалами, которых мы ценим и для которых мы работаем.

Чтобы диалог состоялся, нам необходимо ваше присутствие!

Мероприятие станет площадкой для трансляции уникального объема знаний, актуальных для поиска новых путей интенсификации возделывания ведущих сельскохозяйственных культур в условиях Западной Сибири и Урала.

90 минут самой полезной и актуальной информации.

Современный подход к защите сельскохозяйственных культур — как быть успешным.

Средство от вредителей и болезней в одном флаконе — миф или реальность?

Технологии , позволяющие контролировать злаковую сорную растительность в посевах культурных растений в любых погодных условиях и гербо-нагрузки.

позволяющие контролировать злаковую сорную растительность в посевах культурных растений в любых погодных условиях и гербо-нагрузки. АМИСТАР®-технологии — что это дает современному сельхозпроизводителю в условиях Сибири.

Новинки от компании «Сингента» и инновационные подходы к ведению сельскохозяйственного бизнеса .

Мы посетим с вами поля в виртуальном пространстве и зададим вопросы ведущим техническим экспертам компании

С более полной информацией по «Агрошоу-2020» можно познакомиться на официальном сайте компании «Сингента», пройти регистрацию www.syngenta.com

Приходите — будет интересно!