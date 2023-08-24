24 августа
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Жизнь

Ах, моя Фиона МакЛинн! Клип о шотландской истории любви снимают в Барнауле

В Алтайском крае снимают клип на песню уральской группы «Райдо» «Фиона МакЛинн». Это романтическая история, действие которой происходит в Шотландии XVIII в.

Съемки клипа
Съемки клипа
Фото - Валерия Копылова

Автор песни Александр Погольский и практически вся съемочная группа клипа — ролевики и исторические танцоры. Так двух возлюбленных в клипе играют танцоры барнаульской студии старинного танца «Северная сторона» Андрей Кеслер и Екатерина Плотникова.

Сценарий к клипу написал новосибирский режиссер Антон Соловьев. Он же выступает режиссером и художником-постановщиком шотландской истории любви. Снимал клип оператор-постановщик — барнаулец Денис Фишер.

«Это простая история о любви мужчины и женщины, о доме, где тебя всегда ждут, о необходимости быть добрее и помогать друг другу — всегда актуальные
темы, знакомые каждому из нас», — рассказал Антон Соловьев.

Большую часть сцен снимали в Алтайском крае. Так два дня съемки проходили в поселке Центральный под Барнаулом. Кадры внутри помещения снимали в «Байк-баре», чей интерьер идеально подходил для создания атмосферы Шотландии.

А вот горные пейзажи будут снимать уже в Колывани, так как местный рельеф максимально похож на шотландский.

«Мне импонирует этот исторический период, очень понравилась и предлагаемая композиция «Фиона МакЛинн» — раньше я не был знаком с творчеством этого коллектива, теперь же творчество группы «Райдо» заняло прочное место в моем плейлисте», — поделился режиссер.

Хронометраж будущего ролика составит 3 минуты 20 секунд. По словам съемочной группы, на данном этапе отсняты почти все сцены.

«Мы полностью опираемся на добровольные пожертвования. На эти съемки сформирован минимальный бюджет, и львиную его долю съедают транспортно-
логистические расходы и аренда оборудования. В один из съемочных дней шел сильный дождь, из-за чего сдвинулся график съемок и возникли непредвиденные расходы. Поэтому мы приглашаем наших зрителей стать частью этого проекта, поддержав его финансово», — рассказали организаторы съемок.

Чтобы поддержать авторов клипа, нужно сделать перевод на карту Сбербанка по номеру телефона 89133659311. Можно перевести любую сумму, которую сочтете нужной. Суммы от 500 рублей и выше будут отмечены личными благодарностями в титрах. В сообщении к переводу нужно написать «Фиона», а также вашу фамилию, чтобы организаторы могли выразить благодарность.

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