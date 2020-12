Академики наконец-то выяснили, зачем панды валяются в конском навозе

Спустя время, которое ушло на обширное исследование, ученые поняли, почему панды так ведут себя.

Авторы работы при помощи инфракрасных камер зафиксировали 38 случаев такого поведения в период с июля 2016 по июнь 2017 года.

Обычно панды валялись в навозе, когда температура воздуха была ниже 15 градусов. При этом животные выбирали свежий навоз — которому менее 10 дней, пишет polit.ru.

Исследователи сравнили свежий и старый конский навоз и отметили, что «молодые» фекалии богаты двумя соединениями: бета-кариофилленом и оксидом кариофиллена.

Ученые предположили, что эти соединения как-то влияют на теплообмен панд. И провели эксперименты на мышах. Академики обработали мышей растворами этих веществ и обнаружили, что подопытные мыши по сравнению с контрольной группой лучше переносили низкие температуры.

Также эти вещества влияют на восприятие температуры, подавляя ощущение холода.

Большая панда — уникальное животное, которое также именуется бамбуковым медведем. На сегодняшний день есть вероятность полного исчезновения данного вида животных с лица земли, в связи, с чем они занесены в международную Красную книгу. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.

С результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.