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Жизнь

Академики наконец-то выяснили, зачем панды валяются в конском навозе

Исследователи из Китайской академии наук заметили, что панды часто разыскивают и нюхают свежий конский навоз, а затем перекатываются по нему.

Панда.
Панда.
news.cn

Спустя время, которое ушло на обширное исследование, ученые поняли, почему панды так ведут себя.

Авторы работы при помощи инфракрасных камер зафиксировали 38 случаев такого поведения в период с июля 2016 по июнь 2017 года.

Обычно панды валялись в навозе, когда температура воздуха была ниже 15 градусов. При этом животные выбирали свежий навоз — которому менее 10 дней, пишет polit.ru.

Исследователи сравнили свежий и старый конский навоз и отметили, что «молодые» фекалии богаты двумя соединениями: бета-кариофилленом и оксидом кариофиллена.

Ученые предположили, что эти соединения как-то влияют на теплообмен панд. И провели эксперименты на мышах. Академики обработали мышей растворами этих веществ и обнаружили, что подопытные мыши по сравнению с контрольной группой лучше переносили низкие температуры.

Также эти вещества влияют на восприятие температуры, подавляя ощущение холода.

Большая панда — уникальное животное, которое также именуется бамбуковым медведем. На сегодняшний день есть вероятность полного исчезновения данного вида животных с лица земли, в связи, с чем они занесены в международную Красную книгу. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.

С результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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