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Жизнь

Академики скрыли данные с конференции о загрязнении сибирских городов, чтобы не пугать население

78% процентов российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы находятся в СибФО, передает Тайга.инфо сообщение с заседания президиума СО РАН. Участники убрали данные доклада из общего доступа.

Экология.
Экология.
unsplash.com

В 14 из 15 сибирских городах с высоким уровнем загрязнения воздуха главный загрязнитель — бензапирен. В Кызыле его показатель выше нормы в 116 раз, в Абакане — в 88 раз. Об этом рассказал директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник.

Норильск и Свирск (Иркутская область) — лидеры по загрязнению почвы тяжелыми металлами: свинцом, цинком, никелем и медью. В загрязнении почвы нитратами и фторидами лидирует Новокузнецк.

82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. Чуть лучше с этим в Республике Алтай — 66% условно чистых или слабо загрязненных вод.

Больше всего жители болеют в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

Участники заседания решили, что публиковать доклад нельзя, хоть он и основан на отрытых данных, которые не раз публиковались в СМИ.

«Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить», — передает слова академика Алексея Конторовича Тайга.инфо.

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