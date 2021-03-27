Академики скрыли данные с конференции о загрязнении сибирских городов, чтобы не пугать население

78% процентов российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы находятся в СибФО, передает Тайга.инфо сообщение с заседания президиума СО РАН. Участники убрали данные доклада из общего доступа.

В 14 из 15 сибирских городах с высоким уровнем загрязнения воздуха главный загрязнитель — бензапирен. В Кызыле его показатель выше нормы в 116 раз, в Абакане — в 88 раз. Об этом рассказал директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник.

Норильск и Свирск (Иркутская область) — лидеры по загрязнению почвы тяжелыми металлами: свинцом, цинком, никелем и медью. В загрязнении почвы нитратами и фторидами лидирует Новокузнецк.

82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. Чуть лучше с этим в Республике Алтай — 66% условно чистых или слабо загрязненных вод.

Больше всего жители болеют в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

Участники заседания решили, что публиковать доклад нельзя, хоть он и основан на отрытых данных, которые не раз публиковались в СМИ.