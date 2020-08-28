Академия шахмат Алтайского края объявляет большой набор

« Академия шахмат » при поддержке Федерации шахмат Алтайского края объявляет набор девочек и мальчиков из Барнаула и других населенных пунктов для занятий шахматами в новом учебном году.

«Академия шахмат» была создана в регионе чуть больше года назад. Но благодаря сильному тренерскому коллективу и хорошим условиям для тренировок ее воспитанники уже сейчас добиваются громких успехов.

Так, на завершившемся 27 августа первенстве Алтайского края среди юношей и девушек по возрастам чемпионками стали Татьяна Кузнецова (Барнаул, девочки до 13 лет) и Алина Болдырева (Ключи, девушки до 15 лет), а Кристина Косачева (Барнаул, девушки до 17 лет) и Роман Ворошилов (Барнаул, юноши до 11 лет) завоевали бронзовые награды.

Но главная цель работы «Академии» — не только спортивные достижения, но и популяризация шахмат, как полезного вида спорта и досуга среди детей и взрослых. Поэтому уже сегодня в ней занимаются около 100 ребят самых разных возрастов, из различных городов и районов Алтайского края.

Преподаватели «Академии» — специалисты с профильным педагогическим образованием и большим опытом работы. Большинство из них — кандидаты в мастера по шахматам. Их главная задача — научить слушателей яркой, интересной и очень полезной Игре.

«Академия шахмат Алтайского края»

Кроме того, доказано, что занятия шахматами развивают у ребят усидчивость, умственные способности, память, концентрацию внимания, творчество, умение обобщать и анализировать, что в конечном итоге сказывается на успеваемости каждого ученика в школе.

Набор осуществляется в группы по возрастам и уровню уже имеющихся шахматных знаний: — школа раннего развития (4−6 лет) и школьники.

Занятия проходят с 9.30 до 19.00, точное расписание составляется по мере формирования групп.

В субботу 29 августа и в воскресенье 30 августа в 17:30 в одном из филиалов, расположенном по адресу ул. Власихинская, 166 ТЦ «ЗАРЯ», пройдут открытые уроки, где родители смогут понаблюдать за работой педагогов, а дети смогут познакомиться с шахматами.

Запись в «Академию шахмат» на WhatsApp 905−084−54−14, на электронной почте chessacademy 22 @mail.ru или по ссылке на сайте chessacademy22.ru

Сайт: chessacademy22.ru

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