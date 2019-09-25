Пожар, произошедший в июле, выявил ряд проблем в конструкции здания, находящегося в аренде у супермаркета строительных материалов. По мнению руководства Аксиомы, нахождение в здании потенциально опасно для посетителей и сотрудников, в связи с чем, было принято решение устроить распродажу и закрыть гипермаркет.

Никита Голованов,

коммерческий директор «Формула М2»:

После пожара выяснилось, что кровля здания выполнена из экструдированного пенополистирола, он является утеплителем с присвоенным классом горючести — Г4 (сильногорючий материал). Мы арендуем здание и не в праве проводить работы по реконструкции, поэтому мы приняли решение закрыть магазин, для нас безопасность людей важнее.

«Аксимома» в краевом центре проработает до конца октября, а после будет закрыта. С 1 по 20 октября будет объявлена глобальная распродажа стройматериалов, мебели и предметов домашнего декора со скидками до 50%.

Мы не исключаем, что «Аксиома» уже в 2020 году вернется в Барнаул. «На сегодняшний день нам поступило несколько предложений для размещения «Аксиомы», в том числе ведутся переговоры по площадям, которые сейчас занимает «Ашан».

Аксиома закрывает гипермаркет в Барнауле. Фото: архив компании.

Сайт «Аксиома» продолжит работать в прежнем режиме, а так же постоянных покупателей мы ждем в гипермаркетах строительных материалов «Формула М2». Подчеркнул, Никита Голованов, коммерческий директор «Формула М2»

На сегодняшний день под брендом «Аксимома» работают строительные гипермаркеты в Барнауле, Новосибирске и Горно-Алтайске.

Напомним, 10 июля в Барнауле загорелась кровля гипермаркета «Аксиома» на Павловском тракте. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Посетители и сотрудники из помещений магазина были эвакуированы до прибытия подразделений спасателей. На момент возгорания в «Аксиоме» находилось порядка 160 человек, около 70 из них — персонал. Причиной пожара послужила неисправность кондиционера.