Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса, пишет РИА Новости.

Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции. «Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием», — сказал он.

По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день. Во время похудения он занимался физическими упражнениями и пил много воды. Он добавил, что раньше ему не удавалось сбросить лишний вес из-за лени и слабой мотивации. В этот раз он хотел «поменять профессиональные стереотипы» и расширить диапазон доступных ролей.

«Иногда смотрю свои старые фотографии — и ужасаюсь. Это же было безобразно!» — заключил Семчев.