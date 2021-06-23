Актер Михаил Ефремов вновь попросил смягчить наказание, на этот раз из-за психического расстройства

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание. Адвокаты уверены, что суд не учел все обстоятельства, влияющие на приговор. Они уже подали кассационную жалобу, говорится в сообщении «Московского комсомольца».