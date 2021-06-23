Актер Михаил Ефремов вновь попросил смягчить наказание, на этот раз из-за психического расстройства

В качестве факторов, которые должны смягчить вину названы: участие актера в общественной жизни, благотворительность и полное возмещение ущерба потерпевшим в размере более чем 4,5 млн рублей.
Кроме того, Михаил Ефремов принес свои извинения родственникам и близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.
Также в апелляции сказано, что у актера началось психическое расстройство и синдром алкогольной зависимости.
Более того, на иждивении у Ефремова осталось множество родственников. Сейчас к ним присоединилась жена артиста Софья Кругликова, которая осталась без работы.