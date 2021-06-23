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Жизнь

Актер Михаил Ефремов вновь попросил смягчить наказание, на этот раз из-за психического расстройства

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание. Адвокаты уверены, что суд не учел все обстоятельства, влияющие на приговор. Они уже подали кассационную жалобу, говорится в сообщении «Московского комсомольца».

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

В качестве факторов, которые должны смягчить вину названы: участие актера в общественной жизни, благотворительность и полное возмещение ущерба потерпевшим в размере более чем 4,5 млн рублей.

Кроме того, Михаил Ефремов принес свои извинения родственникам и близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Также в апелляции сказано, что у актера началось психическое расстройство и синдром алкогольной зависимости.

Более того, на иждивении у Ефремова осталось множество родственников. Сейчас к ним присоединилась жена артиста Софья Кругликова, которая осталась без работы.

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