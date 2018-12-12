Актер сериала «Универ» назвал театралов «быдлом»

Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян обиделся на камчатских зрителей, комментирующих спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви».

«Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано: быдло», — заявил артист по окончании спектакля в зале филармонии «Октябрьский».

На записи слышно, что выступление Гайдуляна прерывают выкрики из зала.

Причиной инцидента стало алкогольное опьянение некоторых зрителей, сообщил информационному агентству «Кам 24» директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносенький.

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание, и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», — пояснил Красноносеньких, пишет «Росбалт».