Актера из «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире

Тело 62-летнего артиста обнаружили после того, как он перестал отвечать на звонки своему крестнику, также актеру Николаю Сирину, сообщает «МК». Обеспокоенный мужчина пришел навестить Артамонова в квартиру на проспекте Вернадского и обнаружил его мертвым в кресле.
Судя по состоянию тела, мужчина скончался еще несколько дней назад. Дверь в квартиру открывали сотрудники МЧС.
Тело актера отправили на судмедэкспертизу, пишет kp.ru. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
Алексей Артамонов служил в театре Российской армии, пишет «Росбалт». Известен также по ролям в сериалах «Глухарь», «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Тест на беременность», «Час Волкова», «Группа счастья».