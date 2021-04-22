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Жизнь

Актера из «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире

В московской квартире нашли мертвым актера театра и кино Алексея Артамонова.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Тело 62-летнего артиста обнаружили после того, как он перестал отвечать на звонки своему крестнику, также актеру Николаю Сирину, сообщает «МК». Обеспокоенный мужчина пришел навестить Артамонова в квартиру на проспекте Вернадского и обнаружил его мертвым в кресле.

Судя по состоянию тела, мужчина скончался еще несколько дней назад. Дверь в квартиру открывали сотрудники МЧС.

Тело актера отправили на судмедэкспертизу, пишет kp.ru. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Алексей Артамонов служил в театре Российской армии, пишет «Росбалт». Известен также по ролям в сериалах «Глухарь», «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Тест на беременность», «Час Волкова», «Группа счастья».

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