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Жизнь

Актера Охлобыстина возмутил призыв «не рожать рабов» от бывшей участницы «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», телеведущая и модель Алена Водонаева в своем аккаунте Instagram написала, что презирает нищие семьи, которые растят нескольких детей. Реакция медиаперсон не заставила себя ждать.

Иван Охлобыстин.
Иван Охлобыстин.
vk.com

По мнению Водонаевой, в России рожают только богачи или «необразованное быдло». Она выступила против запрета и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

Актер Иван Охлобыстин резко отреагировал на это заявление, предложив телеканалам ввести ценз на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью», пишут РИА Новости.

Особенно Охлобыстина возмутило, что Водонаева использует оборот «это государство» по отношению к России.

«Ишь ты — „этому“ государству! Хай катятся в „то“ государство и хоть на собаках женятся», — написал актер во «ВКонтакте».

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