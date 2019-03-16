Актера Павла Прилучного обвинили в дебоше в новосибирском стрип-клубе

Сотрудник заведения, пожелавший сохранить анонимность, утверждал, что Прилучный вел себя неадекватно. «Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой», — заявил источник канала.
Сам Павел не стал общаться с журналистами, а вот его супруга Агата Муцениеце призналась, что давно не относится к подобным сплетням всерьез. «Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить», — заявила актриса «Комсомольской правде».
Известно, что 25 января Прилучный был в Новосибирске и играл на сцене ДКЖ в спектакле «Аферисты поневоле». В трех стрип-клубах, расположенных поблизости, информацию о дебоше артиста не подтвердили.