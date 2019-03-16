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Жизнь

Актера Павла Прилучного обвинили в дебоше в новосибирском стрип-клубе

В телеграм-канале Yobajur распространили информацию о пьяном дебоше Павла Прилучного в одном из новосибирских стриптиз-клубов. Якобы артист приставал к сотрудницам, был пьян и агрессивен. Его супруга Агата Муцениеце уже назвала эту информацию «сплетнями».

Павел Прилучный.
Павел Прилучный.
www.instagram.com/bugevuge

Сотрудник заведения, пожелавший сохранить анонимность, утверждал, что Прилучный вел себя неадекватно. «Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой», — заявил источник канала.

Анонимные сообщения о дебоше Павла Прилучного.
Анонимные сообщения о дебоше Павла Прилучного.
@yobajur

Сам Павел не стал общаться с журналистами, а вот его супруга Агата Муцениеце призналась, что давно не относится к подобным сплетням всерьез. «Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить», — заявила актриса «Комсомольской правде».

Известно, что 25 января Прилучный был в Новосибирске и играл на сцене ДКЖ в спектакле «Аферисты поневоле». В трех стрип-клубах, расположенных поблизости, информацию о дебоше артиста не подтвердили.

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