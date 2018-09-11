Активисты очистили алтайские скалы от ярких надписей

Активисты краевого отделения Русского географического общества продолжают очищать алтайские скалы от надписей туристов. По проекту «Чистые скалы — достояние Алтая» уже вернули первоначальный вид 3 тыс. квадратных метров скал, пишет Минприроды региона.

В августе работы проводили в Краснощековском и Чарышском районах. На участке дороги «Краснощеково — Харлово» и в окрестностях села Харлово восстановили более 200 квадратных метров скал.

Кроме того, в селе Усть-Пустынка активисты трудились на территории памятника природы краевого значения «Скалы Большой и Малый Монастыри». Там восстановили около 120 квадратных метров пород.

По данным на начало сентября, скалы очистили в Алтайском, Красногорском, Смоленском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, и Курьинском районах.

Очищают скалы. altaipriroda.ru

Что такое проект «Чистые скалы — достояние Алтая»

Проект стартовал в сентябре 2017 года. За период сентябрь-ноябрь 2017 года выполнены реабилитационные работы на участках село Алтайское — село Ая, территориях, прилегающих к «Бирюзовой Катуни» и к Чуйскому тракту. Общая площадь восстановленных объектов составила около 300 кв м.