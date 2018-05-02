"Вася здесь не был": активисты очистят алтайские скалы от надписей за грант губернатора

Активисты краевого отделения Русского географического общества уже в мае начнут очищать скалы на туристических маршрутах Алтайского края от оставленных здесь надписей. Стартует новый сезон проекта "Чистые скалы – достояние Алтая", сообщает сайт региональногоь правительства.
Проект реалзуется с прошлого года.
В мае пройдет акция по очистке скал и уборке мусора на территории памятника природы - горы Бобырган.
В этом году работы будут проходить не только в самых популярных туристических местах, но и на отдаленных, труднодоступных участках. Запланирована очистка скал в Красногорском, Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском, Краснощековском, Курьинском и Змеиногорском районах.
В прошлом году активисты чистили скалы от села Алтайское до Аи, а также на территориях, прилегающих к турзоне "Бирюзовая Катунь", и вдоль Чуйского тракта. Общая площадь объектов, лишенных наскальных надписей, составила около 300 кв. метров.
Проект по очистке скал реализуют при поддержке гранта губернатора Александра Карлина. Он неоднократно хвалился этим начинанием и однозначно высказывался против автографов туристов.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Помните, когда первые туристы приезжали из Европы — из Германии, Франции? Приезжали и говорили: они там сумасшедшие. Они тротуары моют с мылом. Да, мы говорили, точно сумасшедшие. И в Алтайском крае сумасшедшие — они первые в стране моют скалы. Все рисуют: "Здесь был Вася. С Петей. И с Машей". А они отмывают надписи. Это алтайское сумасшествие.
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