Проект реалзуется с прошлого года.

В мае пройдет акция по очистке скал и уборке мусора на территории памятника природы - горы Бобырган.

В этом году работы будут проходить не только в самых популярных туристических местах, но и на отдаленных, труднодоступных участках. Запланирована очистка скал в Красногорском, Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском, Краснощековском, Курьинском и Змеиногорском районах.

В прошлом году активисты чистили скалы от села Алтайское до Аи, а также на территориях, прилегающих к турзоне "Бирюзовая Катунь", и вдоль Чуйского тракта. Общая площадь объектов, лишенных наскальных надписей, составила около 300 кв. метров.

Проект по очистке скал реализуют при поддержке гранта губернатора Александра Карлина. Он неоднократно хвалился этим начинанием и однозначно высказывался против автографов туристов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: